«Не вижу для этого причин»: Марк Хэмилл не хочет возвращаться к роли Люка Скайуокера

«Мне все равно! По правде говоря, я вообще не ждал, что меня за что‑то будут помнить. Мне просто хотелось зарабатывать на жизнь тем, чем мне нравится заниматься. Думаю, что все могло быть и хуже. Меня могли бы помнить, например, как лучшего исполнителя роли Адольфа Гитлера. А Люк — он все-таки хороший парень».