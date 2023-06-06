«Не вижу для этого причин»: Марк Хэмилл не хочет возвращаться к роли Люка Скайуокера

Марк Хэмилл рассказал в большом интервью для телеканала CBS, что больше не хотел бы играть Люка Скайуокера. По словам актера, во вселенной «Звездных войн» есть много других интересных героев, которым можно уделить внимание.
Хэмилл не стал категорически отрицать возможность возвращения к роли, но подчеркнул, что Люка Скайуокера следует оставить в прошлом. «Ну, никогда не говори никогда. Я просто не вижу причин для этого. У них столько историй, что Люк им больше не нужен», — сказал он.
Актер также заявил, что не имеет ничего против того, что большая часть зрителей всегда будет считать его Скайуокером, несмотря на то, какие бы другие роли он не исполнил.
«Мне все равно! По правде говоря, я вообще не ждал, что меня за что‑то будут помнить. Мне просто хотелось зарабатывать на жизнь тем, чем мне нравится заниматься. Думаю, что все могло быть и хуже. Меня могли бы помнить, например, как лучшего исполнителя роли Адольфа Гитлера. А Люк — он все-таки хороший парень».
Хэмилл играет Скайуокера с момента выхода фильма «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» в 1977 году. В последний раз актер возвращался к этой роли в картине 2019 года «Звездные войны: Скайуокер. Восход».