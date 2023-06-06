Прокуратура обжалует приговор Евгению Ройзману* по делу о дискредитации ВС

Как отмечает e1, апелляция позволяет сохранить все ограничения для экс-мэра, действовавшие во время рассмотрения дела, до вынесения решения по жалобе прокуратуры.​​ В частности, Ройзману по-прежнему нельзя будет сидеть в интернете и выходить из дома в определенное время.