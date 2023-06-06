Прокуратура обжалует приговор Евгению Ройзману* по делу о дискредитации ВС

5 июня прокуратура подала апелляционное представление на приговор, вынесенный бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* по уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда Екатеринбурга.
Чего требует прокуратура, пока неясно, ведь приговор Ройзману был вынесен в соответствии с требованием гособвинения. Кроме того, обжаловать приговор не собирался даже сам Ройзман.
Как отмечает e1, апелляция позволяет сохранить все ограничения для экс-мэра, действовавшие во время рассмотрения дела, до вынесения решения по жалобе прокуратуры. В частности, Ройзману по-прежнему нельзя будет сидеть в интернете и выходить из дома в определенное время.
Октябрьский районный суд отдельно уточняет, что в законную силу приговор Ройзману все еще не вступил, опровергая более ранние сообщения в СМИ от 6 июня.
Ройзман был задержан 24 августа прошлого года. В его екатеринбургской квартире, офисе благотворительного фонда Ройзмана и Музее невьянской иконы, основанном на частной коллекции политика, прошли обыски. Поводом стало видео на ютуб-канале экс-мэра Екатеринбурга, в котором полицейские увидели «дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».
19 мая 2023-го суд в Екатеринбурге назначил Ройзману штраф в размере 260 тыс. рублей — именно такое наказание просил назначить прокурор. Бывшего мэра признали виновным по части 1 статьи 280.3 УК (дискредитация армии, совершенная лицом после привлечения его к административной ответственности по аналогичному преступлению).
По такому обвинению Ройзману грозил штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы сроком до трех лет, до шести месяцев ареста или до пяти лет лишения свободы. Итоговое решение суда политик назвал «оправдательным приговором в нынешних условиях».
* Евгений Ройзман внесен Минюстом в список иностранных агентов.