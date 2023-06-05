Губернатор Белгородской области: «На сегодня мы не можем войти в Новую Таволжанку»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из‑за обстрелов региональные власти не могут войти в поселок Новая Таволжанка. Такое заявление глава субъекта России сделал во время прямого эфира.
«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт», — сказал Гладков.
Новая Таволжанка находится в 2 километрах от старой границы с Украиной и в 8 километрах от города Шебекино. Его население составляет 5200 человек. 31 мая белгородский губернатор объявил об эвакуации жителей Шебекинского округа, куда входит этот поселок.
5 мая «Русский добровольческий корпус»* объявил о контроле над Новой Таволжанкой. Солдаты группировки опубликовали видеоролики из поселка. «Бойцы РДК уже который день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Сейчас он пуст, здесь находятся только бойцы РДК. Другой власти в этом регионе нет», — говорит в одном из них лидер организации Денис Капустин.
4 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской ДРГ в районе поселка. По словам ведомства, по силам противника был нанесен артиллерийский удар, они были «рассеяны и отошли».
5 июня ведомство рассказало о новой попытке диверсантов высадиться на окраине Новой Таволжанки, однако по ним также был открыт артиллерийский огонь, убивший 10 человек.
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории региона более 650 снарядов. 611 из них пришлись по Шебекинскому округу, 185 упали в Новой Таволжанке.