Губернатор Белгородской области: «На сегодня мы не можем войти в Новую Таволжанку»

«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт», — сказал Гладков.