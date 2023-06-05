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Atomic Heart 2 находится в разработке

Максим Саблин
Сегодня в 18:26

Глава студии Mundfish Роберт Багратуни подтвердил, что Atomic Heart 2 находится в разработке. Об этом он рассказал в шоу Гарика Харламова «Кстати».

Говоря о том, как часто во время анонса Atomic Heart сравнивали с Fallout, Багратуни отметил, что в американской серии экшнов больше элементов RPG, чем в их игре. «Во втором Atomic Heart будет больше элементов RPG-игр», — добавил он.

Других деталей он не раскрыл, но пообещал добавить в будущий проект игрушку «Электроника» с игрой, где Волк из «Ну, погоди!» ловит яйца. В советские годы ходил слух, что при наборе 999 999 очков, игрушка покажет еще одну серию мультфильма. Слух оказался ложью, но Atomic Heart 2 попробует исправить эту несправедливость.

Также глава студии и сопровождавшая его финансовый директор Евгения Седова подтвердили, что они довольны продажами шутера. Кроме этого, Багратуни поведал, что разработка оригинальной игры начиналась под влиянием VR-игр.

О разработке второй части Atomic Heart ранее рассказывал игровой журналист Алексей Макаренков со ссылкой на источники в студии, но сейчас глава Mundfish подтвердил это официально. В данный момент компания доделывает DLC для первой части, которое появится этим летом.

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