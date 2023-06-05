«Манюню» признали лучшим сериалом на фестивале детского и семейного кино «Медвежонок»

В Перми завершился Первый всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который проходил с 1 по 4 июня.
На нем зрители первыми увидели серии третьего сезона проекта «Манюня», который победил в номинации «Лучший сериал». Перед просмотром премьерных эпизодов гости фестиваля поучаствовали в фан-встрече с актрисами Кариной Каграманян и Кариной Мнацаканян.
Посетители «Медвежонка» также увидели подростковый сериал «Лэйт найт скул» и вебсериал «Завет» — трибьют эпохи смартфонов в адрес вечных сюжетов мировой культуры.
Помимо этого, в рамках деловой программы фестиваля «Почти готово» онлайн-кинотеатр Okko презентовал самые ожидаемые детские и семейные проекты, релиз которых состоится до конца года. В их числе молодежный сериал «Загадай любовь» о первой любви у старшеклассников, которые только постигают это чувство и ищут свое счастье.