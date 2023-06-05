«Манюню» признали лучшим сериалом на фестивале детского и семейного кино «Медвежонок»

Помимо этого, в рамках деловой программы фестиваля «Почти готово» онлайн-кинотеатр Okko презентовал самые ожидаемые детские и семейные проекты, релиз которых состоится до конца года. В их числе молодежный сериал «Загадай любовь» о первой любви у старшеклассников, которые только постигают это чувство и ищут свое счастье.