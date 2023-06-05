Страх и ужас в первом тизере фильма «Птичий короб. Барселона»

Из ролика становится понятно, что в сиквеле угроза гораздо масштабнее, чем в оригинальном фильме. «Эти существа, они меняются», — произносит главный герой Себастьян. По сюжету он присоединяется к группе выживших, которые отправляются в город в поисках убежища, но по пути сталкиваются с неизвестными угрозами.