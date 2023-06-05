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Страх и ужас в первом тизере фильма «Птичий короб. Барселона»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:01

Netflix выпустил дебютный тизер фильма «Птичий короб. Барселона». Его релиз состоится 14 июля на стриминговом сервисе.

Из ролика становится понятно, что в сиквеле угроза гораздо масштабнее, чем в оригинальном фильме. «Эти существа, они меняются», — произносит главный герой Себастьян. По сюжету он присоединяется к группе выживших, которые отправляются в город в поисках убежища, но по пути сталкиваются с неизвестными угрозами.

В ленте снимаются Марио Касас, Джорджина Кэмпбелл, Диего Кальва, Алехандра Говард, Наиля Шуберт, Патрик Криадо, Селия Фрейхейро и Гонсало де Кастро, а также Лола Дуэньяс, Мишель Женнер и Леонардо Сбаралья.

Грядущий фильм станет расширением вселенной «Птичьего короба». В качестве сценаристов и режиссеров выступят Алекс и Дэвид Пасторы («Голова»). Продюсеры оригинальной киноленты Дилан Кларк и Крис Морган вернутся к работе над спин-оффом совместно с Адрианом Герра и Нурией Вальс.

Оригинальный «Птичий короб» вышел на Netflix 21 декабря 2018 года и сразу поставил рекорд сервиса по просмотрам за одну неделю. В нем снялись Сандра Баллок, Сара Полсон, Роза Салазар, Даниель Макдональд и Джон Малкович.

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