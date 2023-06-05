«Ведомости»: депутата могут исключить из фракции «ЕР» за слова о недостигнутых целях спецоперации

В «Единой России» думают, какие меры применить к члену фракции Константину Затулину, который заявил, что ни одна из целей спецоперации до сих пор не достигнута. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника в партии и собеседника, близкого к администрации президента.
Один из источников говорит, что Затулина могут лишить поста первого зампреда Госдумы по делам СНГ и исключить из фракции «ЕР» (депутат не состоит в партии, но входит в ее думскую фракцию). Другой собеседник, впрочем, допускает, что все ограничится воспитательными мерами.
1 июня Затулин, выступая на форуме «Какая Украина нам нужна», заявил, что Россия находится в трудной ситуации и нужно переводить на военные рельсы не только промышленность, но и жизнь общества в целом.
Затем парламентарий задался вопросом: «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните: денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл».
Позже у себя в телеграм-канале депутат написал, что из его высказываний «выдергивают из контекста одно и забывают или затемняют другое». «Я говорил о том, что на данный момент цели СВО, а по-настоящему — войны, не достигнуты. Зачем? Затем, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей. Я, по-моему, ясно выразил мысль, что ради этого все мы, находящиеся в одной лодке, должны приложить максимум усилий», — написал он.
В разговоре с «Ведомостями» Затулин сказал, что никто из руководства фракции с ним по поводу его высказываний на связывался. «За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило», — заявил он.