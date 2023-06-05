«Ведомости»: депутата могут исключить из фракции «ЕР» за слова о недостигнутых целях спецоперации

Позже у себя в телеграм-канале депутат написал, что из его высказываний «выдергивают из контекста одно и забывают или затемняют другое». «Я говорил о том, что на данный момент цели СВО, а по-настоящему — войны, не достигнуты. Зачем? Затем, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей. Я, по-моему, ясно выразил мысль, что ради этого все мы, находящиеся в одной лодке, должны приложить максимум усилий», — написал он.