Впервые за 130 лет член британской королевской семьи даст показания в суде. Это будет принц Гарри

Принц Гарри даст показания по делу о незаконном сборе информации против Mirror Group Newspapers — владельца Daily Mirror. Об этом сообщает The Guardian.
В иске принца Гарри утверждается, что компания в период с 1996 по 2010 год опубликовала около 140 статей о его жизни, информация в которых была получена незаконными методами. В частности, путем взлома телефона.
Герцог Сассекский обвиняет газету Daily Mirror в своих «сильных приступах депрессии и паранойи».
Как отмечает ТАСС, члены британской королевской семьи не давали показания в суде с 1890 года, когда против принца Уэльского, позже коронованного под именем Эдуарда VII, подали иск о клевете.
Помимо принца Гарри иски против Mirror Group Newspapers подали более 100 человек, в том числе бывший футболист и телеведущий Иан Райт, певица Шерил Коул и семья покойного Джорджа Майкла.
Группа все обвинения отвергает, отмечая, что заявители слишком долго ждали, прежде чем подать на компанию в суд. Статьи, упомянутые в исках, были опубликованы несколько лет назад.