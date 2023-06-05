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На «Авито» нашли картины про бобров за 1 млн рублей. Пользователи восхищены, но не могут их купить

Максим Саблин
Сегодня в 16:54

На «Авито» нашли любопытную серию картин про бобра. Художница просит за рисунки «Бобер в огне» и «Бобер в воде» по миллиону рублей, вдохновляет пользователей сети и отказывается менять их на комнату в общежитии или чайный гриб.

Скорее всего, автором является опубликовавшая их пользовательница по имени Настя. На одной из них она изобразила бобра в плавательной маске и в воде, на другой — бобер улыбается в кольце горящего огня. На каждую из картин она установила ценник в миллион рублей.

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Объявления завирусились в сети, на них обратили внимание другие пользователи сайта перепродажи товаров. В комментариях Настя отбивается от хейтеров и лжецов, но чаще принимает комплименты.

«Замечательная картина, великолепный дизайн и чувство кисти», — считает автор первого отзыва Афанасий.

Впрочем, купить картину ему не удалось — художница не ответила на его вопрос о выразительности глаз бобра. От трехдневного ожидания в семье бедного покупателя началось расстройство желудка. «Крайне настоятельно не реккомендую (орфография сохранена. — Прим. ред.) купить данный шедевр, ведь ваша жизнь станет гораздо легче и светлей», — заканчивается рецензия.

Однако Настя поймала мужчину на лжи — на самом деле она ответила Афанасию в тот же день.

Авторы следующих отзывов не смогли убедить Настю сделать скидку. Не помогла даже угроза позвать маму одного из комментаторов.

Но вот в отзывах нашелся настоящий ценитель искусства Сергей Ткаченко: «Холст „Бобер в огне“ Анастасии поразил меня своей силой и выразительностью. Яркие краски, живые линии и графические элементы создают впечатление яркого взрыва, который захватывает внимание зрителя. Картина полна драматизма и эмоций и отражает мастерство художницы в работе со своим материалом. Работа уникальна и вызывает сильные чувства у зрителей, обращает внимание на проблемы окружающей среды и ставит вопросы о незамедлительных действиях для ее сохранения. Я рекомендую этот холст всем, кто ищет необычный и оригинальный способ выразить свои чувства и мысли. Увы, для меня дорого».

А другой автор даже намеревался вывезти «Бобров» на мировые выставки, впрочем, отказ его не разочаровал: «О покупке не договорились, т. к. продавец отказался оформить разрешение на вывоз творения за границу. Что же, как эксперт по живописи и графике, я могу подтвердить значимость данного произведения для российской искусствоведческой школы. Толстосумы в центре Помпиду пусть грызут ногти над репродукциями. Искусство должно остаться на Родине!»

Некоторые потенциальные покупатели пытались выменять картины у Насти на комнату в общежитии или (самое дорогое!) чайный гриб. Но художница была непреклонна.

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