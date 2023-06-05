На «Авито» нашли картины про бобров за 1 млн рублей. Пользователи восхищены, но не могут их купить

Но вот в отзывах нашелся настоящий ценитель искусства Сергей Ткаченко: «Холст „Бобер в огне“ Анастасии поразил меня своей силой и выразительностью. Яркие краски, живые линии и графические элементы создают впечатление яркого взрыва, который захватывает внимание зрителя. Картина полна драматизма и эмоций и отражает мастерство художницы в работе со своим материалом. Работа уникальна и вызывает сильные чувства у зрителей, обращает внимание на проблемы окружающей среды и ставит вопросы о незамедлительных действиях для ее сохранения. Я рекомендую этот холст всем, кто ищет необычный и оригинальный способ выразить свои чувства и мысли. Увы, для меня дорого».