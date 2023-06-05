Умер сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Владимир Голованов

Его дебютом в мультипликации в качестве сценариста стала лента «Фильм, фильм, фильм». Он также написал сценарии к мультфильмам «Незнайка на Луне», «Горшочек каши», «Бескрылый гусенок», «Жихарка», «Девочка и медведь», «Зимовье зверей», «Великан-эгоист», «Потерялась птица в небе», «Ночь перед Рождеством», «Лукоморье. Няня», «Евстифейка-волк», «Желтухин», «Снегурочка», «Он и она», «Сказка про Елочку» и другим.