Умер сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Владимир Голованов

В возрасте 83 лет умер писатель, драматург и автор сценариев Владимир Голованов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.
«Не стало Володи Голованова — большого мастера анимационной драматургии, поэта, философа, колоссального организатора и „объединителя“. Владимир Антонович умер сегодня во сне», — рассказал он.
Владимир Голованов родился 11 декабря 1939 года в Новосибирске. В 1963 году он окончил ВГИК (сценарный факультет), а в 1970-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров при ВГИКе (режиссерский факультет).
Его дебютом в мультипликации в качестве сценариста стала лента «Фильм, фильм, фильм». Он также написал сценарии к мультфильмам «Незнайка на Луне», «Горшочек каши», «Бескрылый гусенок», «Жихарка», «Девочка и медведь», «Зимовье зверей», «Великан-эгоист», «Потерялась птица в небе», «Ночь перед Рождеством», «Лукоморье. Няня», «Евстифейка-волк», «Желтухин», «Снегурочка», «Он и она», «Сказка про Елочку» и другим.
«Это были остросюжетные, приключенческие истории для подростков, где торжествовали справедливость, добро, храбрость, где всегда находилось место для нежности и чудаковатости», — подчеркнул Капков.