ЕК предложила маркировать любой контент, созданный нейросетью

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, технологиям и связи Антон Горелкин рассказал ТАСС, что в России также разрабатывают концепцию закона о маркировке контента нейросетей. По его словам, инструменты на основе ИИ все более популярны, и граждан необходимо защитить от дипфейков.