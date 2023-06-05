ЕК предложила маркировать любой контент, созданный нейросетью

Еврокомиссия подготовила законодательные предложения о введении маркировки любого контента в сети, сгенерированного искусственным интеллектом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.
Источники издания в Брюсселе говорят, что основная цель инициативы — снизить риск использования дипфейков для каких‑либо манипуляций.
Кроме того, Еврокомиссия хочет обязать компании, занимающиеся развитием нейросетей, разработать технологии, которые помогут отличать контент ИИ от созданного человеком.
«Сейчас такой контент — это по большей части игра, однако завтра вы можете увидеть фейковый порнографический ролик с кандидатом в президенты», — говорит собеседник Politico.
Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, технологиям и связи Антон Горелкин рассказал ТАСС, что в России также разрабатывают концепцию закона о маркировке контента нейросетей. По его словам, инструменты на основе ИИ все более популярны, и граждан необходимо защитить от дипфейков.
«Мы приступили к разработке концепции законопроекта о маркировке генеративного контента. Изучаем законодательный опыт других стран, консультируемся с экспертами, работаем над формулировками базовых дефиниций. <…> Задача законодателя — защитить граждан, введение маркировки дипфейков и ответственности за их распространение без нее представляется эффективной мерой», — сказал Горелкин.