Disney разрабатывает «Фокус-покус-3» с Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Наджими

Первый «Фокус-покус» рассказывает о сестрах Сандерсон — Винифред, Мэри и Сара, — которые в 1963 году на Хеллоуин заманили в свою хижину маленькую Эмили Бинкс, чтобы выпить ее жизненную силу и стать молодыми. Местные жители схватили ведьм и повесили их, но перед этим Винифред произнесла пророчество-проклятие. Согласно ему, если девственник или девственница в ночь Хеллоуина зажжет свечу с черным пламенем в их доме, то ведьмы встанут из могил.