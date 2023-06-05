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Disney разрабатывает «Фокус-покус-3» с Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Наджими

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:23

Глава Walt Disney Pictures Шон Бейли объявил о разработке третьего комедийного фильма ужасов «Фокус-покус». Его слова передает Variety.

Разработка третьего фильма началась после успеха сиквела «Фокус-покус-2» 2022 года, в котором Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими вновь исполнили роли ведьм. 30 сентября 2022 года лента стала самым просматриваемым оригинальным фильмом на Disney+ за первые три дня после выхода.

В сиквеле появились не все персонажи оригинального фильма. Сценарист Джен Д’Анджело намекнула, что в «Фокусе-покусе-3» к своим ролям могут вернуться Омри Кац (Макс) и Винесса Шоу (Элисон).

Первый «Фокус-покус» рассказывает о сестрах Сандерсон — Винифред, Мэри и Сара, — которые в 1963 году на Хеллоуин заманили в свою хижину маленькую Эмили Бинкс, чтобы выпить ее жизненную силу и стать молодыми. Местные жители схватили ведьм и повесили их, но перед этим Винифред произнесла пророчество-проклятие. Согласно ему, если девственник или девственница в ночь Хеллоуина зажжет свечу с черным пламенем в их доме, то ведьмы встанут из могил.

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