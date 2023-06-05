Минобрнауки поручило вузам принимать абитуриентов из Белгородской области по собеседованию. ЕГЭ от них не потребуется, следует из письма министерства, опубликованного на портале государственных образовательных стандартов высшего образования.
Изменения касаются выпускников школ Белгородской области, которые включены в перечень, утвержденный в апреле. Список содержится в приказе ведомства, которым регулируются особенности проведения государственной аттестации и прием на обучение в вузы в 2023 году.
Университеты должны внести необходимые изменения для белгородских абитуриентов в срок до 8 июня, говорится в письме Минобрнауки.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков освободил от ЕГЭ школьников Шебекинского городского округа, который в последние дни находится под интенсивным обстрелом.
В Рособрнадзоре заявили, что выпускники Белгородской, Брянской и Курской областей в этом году смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию.