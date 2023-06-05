«Переводчик» Гая Ричи стал лидером кинопроката в России и странах СНГ

В период с 1 по 4 июня лучшие кассовые сборы в России и странах СНГ показал фильм «Переводчик» Гая Ричи. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».
Картина собрала за прошедшие выходные 77 млн рублей. На втором месте по этому показателю оказался «Непосредственно Каха: Другой фильм» Виктора Шамирова (54 млн рублей).
Замыкает тройку проката в России и СНГ мультфильм режиссера Артема Наумова «Маша и Медведь в кино: Скажите „Ой!“», который вышел 1 июня. В свой дебютный уик-энд лента собрала 41,1 млн рублей.
При этом среди фильмов с крупнейшими кассовыми сборами в странах СНГ третье место занял «Человек-паук: Паутина вселенных» (42,9 млн рублей). Официальный прокат картины не предусмотрен в России и Беларуси.
«Переводчик» Гая Ричи дебютировал в российских кинотеатрах 1 июня. Фильм рассказывает о сержанте американской армии Джоне Кинли, который попал в окружение врага в Афганистане и смог выжить лишь благодаря местному переводчику по имени Ахмед. Кинли вернулся домой, но спустя время узнал, что афганец не получил право убежища, и солдат вновь отправился в горячую точку, чтобы спасти нового друга и его семью.
Гай Ричи не только выступил в качестве режиссера, но и написал сценарий совместно с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом. Главные роли в «Переводчике» исполнили Джейк Джилленхол («Пленницы», «Зодиак», «Под покровом ночи») и Дар Салим («Мед в голове», «Мост»).
В фильме также снялись Джонни Ли Миллер («На игле»), Энтони Старр («Пацаны»), Александер Людвиг («Голодные игры»), Эмили Бичем («Круэлла»), Джейсон Вонг («Джентльмены») и другие.