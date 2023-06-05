«Переводчик» Гая Ричи стал лидером кинопроката в России и странах СНГ

«Переводчик» Гая Ричи дебютировал в российских кинотеатрах 1 июня. Фильм рассказывает о сержанте американской армии Джоне Кинли, который попал в окружение врага в Афганистане и смог выжить лишь благодаря местному переводчику по имени Ахмед. Кинли вернулся домой, но спустя время узнал, что афганец не получил право убежища, и солдат вновь отправился в горячую точку, чтобы спасти нового друга и его семью.