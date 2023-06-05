Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры

Златан Ибрагимович за свою карьеру успел пять раз стать чемпионом Италии (дважды — с «Миланом» и три раза — с «Интером»), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз — чемпионом Испании. Также футболист выигрывал Лигу Европы, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, а также Кубки английской и французской лиг.