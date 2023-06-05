Реклама
Новости

Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры

Виктория Шанина
Сегодня в 10:01

Нападающий итальянского ФК «Милан» — шведский футболист Златан Ибрагимович завершает карьеру. Об этом он объявил во время церемонии прощания с болельщиками, пишет «Спорт-Экспресс».

Церемония состоялась после финального свистка на матче 38-го тура чемпионата Италии. «Милан» играл против «Вероны» и одержал победу со счетом 3:1.

«Настало время сказать „прощайте“. Пора попрощаться с футболом», — сказал Ибрагимович.

41-летнего футболиста проводили аплодисментами болельщики «Милана» и сокомандники. Сам форвард не смог сдержать слез во время прощальной речи.

Златан Ибрагимович за свою карьеру успел пять раз стать чемпионом Италии (дважды — с «Миланом» и три раза — с «Интером»), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз — чемпионом Испании. Также футболист выигрывал Лигу Европы, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, а также Кубки английской и французской лиг.

Помимо «Милана» и «Интера», Ибрагимович выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Барселону», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»