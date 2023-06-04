Реклама
Новости

«Человек-паук: Паутина вселенных» собрал 208 млн долларов в первые выходные

Максим Саблин
Сегодня в 19:52

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» в мировом прокате собрал 208,6 млн долларов, сообщает Variety. Это второй лучший дебют в кинотеатрах 2023 года после «Братьев Марио в кино».

В американских кинозалах фильм получил 120,5 млн долларов выручки. Здесь он также немного отстал от 146 млн «Братьев Марио». В то же время это значительно выше премьеры «Сквозь вселенные», сборы которой 5 лет назад были всего 35,5 млн. Общая касса первой части составила 384,2 миллиона долларов.

В мировом прокате «Паутина вселенных» выручила ещё 88 млн долларов в 59 странах, из них 17,3 млн принесли китайские зрители.

«Это исключительно хорошая премьера для сиквела анимационного продолжения. „Паутина“ взяла хорошо любимого супергероя, придала повествованию оригинальный визуальный стиль и голос, а также создала уникальный опыт», — говорит в комментарии Variety Дэвид А. Гросс, руководитель консалтинговой компании Franchise Entertainment Research.

Дебют «Паутины вселенных» в США стал третьим самым успешным среди всех фильмов в Человеке-пауке. Его опережают «Нет пути домой» с 260 млн долларов в первые выходные и «Человек-паук 3: Враг в отражении» с 151 млн долларов.

Релиз «Паутины вселенных» в мире случился 31 мая. Сейчас средняя оценка картины на Metacritic составляет 88 баллов из 100, на Rotten Tomatoes — 95% из 100, а на Кинопоиске — 9 из 10

расскажите друзьям
люди
Дэвид Гросс
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»