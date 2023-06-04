«Человек-паук: Паутина вселенных» собрал 208 млн долларов в первые выходные

В американских кинозалах фильм получил 120,5 млн долларов выручки. Здесь он также немного отстал от 146 млн «Братьев Марио». В то же время это значительно выше премьеры «Сквозь вселенные», сборы которой 5 лет назад были всего 35,5 млн. Общая касса первой части составила 384,2 миллиона долларов.