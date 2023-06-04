«Человек-паук: Паутина вселенных» собрал 208 млн долларов в первые выходные

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» в мировом прокате собрал 208,6 млн долларов, сообщает Variety. Это второй лучший дебют в кинотеатрах 2023 года после «Братьев Марио в кино».
В американских кинозалах фильм получил 120,5 млн долларов выручки. Здесь он также немного отстал от 146 млн «Братьев Марио». В то же время это значительно выше премьеры «Сквозь вселенные», сборы которой 5 лет назад были всего 35,5 млн. Общая касса первой части составила 384,2 миллиона долларов.
В мировом прокате «Паутина вселенных» выручила ещё 88 млн долларов в 59 странах, из них 17,3 млн принесли китайские зрители.
«Это исключительно хорошая премьера для сиквела анимационного продолжения. „Паутина“ взяла хорошо любимого супергероя, придала повествованию оригинальный визуальный стиль и голос, а также создала уникальный опыт», — говорит в комментарии Variety Дэвид А. Гросс, руководитель консалтинговой компании Franchise Entertainment Research.
Дебют «Паутины вселенных» в США стал третьим самым успешным среди всех фильмов в Человеке-пауке. Его опережают «Нет пути домой» с 260 млн долларов в первые выходные и «Человек-паук 3: Враг в отражении» с 151 млн долларов.
Релиз «Паутины вселенных» в мире случился 31 мая. Сейчас средняя оценка картины на Metacritic составляет 88 баллов из 100, на Rotten Tomatoes — 95% из 100, а на Кинопоиске — 9 из 10