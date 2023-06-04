«Реал» объявил об уходе Карима Бензема

„Мадридисты и болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом. Это сделало его одной из величайших легенд нашего клуба и одной из величайших легенд мирового футбола. ‚Реал‘ всегда был и будет его домом. Мы желаем ему и всей его семье всего наилучшего в новом этапе его жизни“», — заканчивается пост.