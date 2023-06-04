«Реал» объявил об уходе Карима Бензема

Карим Бензема покинет мадридский «Реал» по окончании сезона. О решении игрока клуб объявил утром 4 июня.
Контракт француза с испанским грандом истекает этим летом. СМИ сообщали об опции продления соглашения на год, однако она не будет активирована. Как сказано в пресс-релизе, игрок договорился об уходе из клуба.
«Реал Мадрид» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к человеку, который уже стал одной из наших величайших легенд«, — говорится на сайте „Реала“.
„Карьера Бензема в ‚Реале‘ была примером поведения и профессионализма, воплощал ценности нашего клуба. Карим Бензема заслужил право решать свое будущее“, — продолжают представители клуба.
„Мадридисты и болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом. Это сделало его одной из величайших легенд нашего клуба и одной из величайших легенд мирового футбола. ‚Реал‘ всегда был и будет его домом. Мы желаем ему и всей его семье всего наилучшего в новом этапе его жизни“», — заканчивается пост.
По сообщению арабского государственного канала Al Ekhbariya, новым клубом 35-летнего нападающего станет «Аль-Иттихад» из Джидды, Саудовская Аравия. Француз проведет там минимум 2 года по контракту с клубом. По информации издания Relevo, ранее Бензема получил предложение из этой страны на 200 миллионов евро.
Футболист присоединился к «Реалу» в 2009 году, покинув французский «Лион», он был воспитанником этого клуба. За 14 лет в Испании он стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года, пятикратным победителем Лиги Чемпионов и четырёхкратным чемпионом Ла Лиги, в общей сложности завоевав 25 различных трофеев.
За королевский клуб Бензема забил 353 гола, став его вторым лучшим бомбардиром всех времен. На первом месте остается Криштиану Роналду с 450 забитыми мячами, португалец также играет в Саудовской Аравии в «Аль-Насре».
В сезоне 2022/2023 француз отметился 30 голами в 42 матчах.