Ноэл Галлахер о группе The 1975: Это какое‑то дерьмо и «совершенно точно не рок»

Британский рок-музыкант Ноэл Галлахер назвал коллег из группы The 1975 «дерьмом» и «совершенно точно не роком». Такое заявление он сделал в интервью NME.
Отвечая на вопрос о влиянии группы Oasis на рок-сцену, он сказал: «Я думаю, оно заключалось в том, чтобы люди, *****, создавали группы в первую очередь. Я встречаю много парней, которые так говорят, и это здорово. Их много вокруг, просто жаль, что гитарная музыка стала маргинальной. Либо ты должен быть роком, либо этими гребаными [The] 1975».
Он продолжил мысль: «На [вручении премии] BRITs The 1975 выиграли в номинации „Лучший рок“ или еще какую‑то хрень. Я смотрел его со своими детьми, двумя подростками, и думал: „Это я такой ворчливый старик, или это дерьмо?“ Они оба говорили: „О нет, это гребаное дерьмо“. The 1975 — лучшая рок-группа? Кто‑то должен немедленно пересмотреть это определение, потому что это… Я не знаю, что это такое, но это точно не гребаный рок. Чем бы ни был рок, это не он».
Этой репликой он продолжил свой конфликт с солистом The 1975 Мэтти Хили. В феврале тот в эфире канадского радиошоу предложил братьям Галлахерам перестать «вести себя как дети» и наконец объединиться вновь: «Чем занимаются Oasis? Представьте, вы потенциально — прямо сейчас по-прежнему — самая крутая группа в мире, но вы этого не делаете, потому что поссорились с братом?»
«Я могу смириться с тем, что они по-прежнему одеваются, будто им по 20, хотя им уже по 50. Но вести себя, будто тебе 20… Им пора повзрослеть. А то они сидят по домам, плачут из‑за конфликта друг с другом. Повзрослейте и идите выступать в Гластонбери. Все равно никто из тех, кто ходит на концерты [группы Ноэла] High Flying Birds или на концерты Лиама, не выбрал бы их вместо Oasis».
Неделю назад в интервью Spin Ноэл Галлахер ответил лидеру The 1975: «Что там сказал этот долбаный безмозглый урод? Он никогда не сможет понять [почему Oasis разошлись]. Ему нужно смириться с тем, насколько дерьмовой является его группа, и разойтись с ней».