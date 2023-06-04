Ноэл Галлахер о группе The 1975: Это какое‑то дерьмо и «совершенно точно не рок»

«Я могу смириться с тем, что они по-прежнему одеваются, будто им по 20, хотя им уже по 50. Но вести себя, будто тебе 20… Им пора повзрослеть. А то они сидят по домам, плачут из‑за конфликта друг с другом. Повзрослейте и идите выступать в Гластонбери. Все равно никто из тех, кто ходит на концерты [группы Ноэла] High Flying Birds или на концерты Лиама, не выбрал бы их вместо Oasis».