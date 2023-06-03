Московского следователя поймали на получении взятки в 1,6 млрд рублей в криптовалюте

В Москве арестовали следователя за получение взятки более чем в 1,6 млрд рублей в криптовалюте, узнал «Коммерсант».
Обвиняемым по делу по получении взятки в особо крупном размере стал начальник отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев. Как считает ведущее дело ГСУ СКР, мужчине передали 1032,1 биткоина (24 млн долларов или 1,662 млрд рублей) за прекращение преследования членов хакерской группировки Infraud Organization и неналожения ареста на их активы. Об отправке средств рассказали сами хакеры, они получат условные сроки по своим делам, суд также отобрал у них криптовалюту на 700 млн рублей.
Как указывает издание, предполагаемую взятку у Тамбиева обнаружили в ходе обыска его квартиры. По данным «Ъ», у мужчины нашли отобрали марки Apple MacBook Pro, только через несколько месяцев его удалось взломать. В папке под названием «Пенсия» следователи нашли фото листа бумаги с записями кодов к трём кошелькам, где хранились 932,1 и 100 биткоинов.
После задержания средства были арестованы Басманным судом. Обосновывая это, обвинение указало, что Тамбиев официально жил на одну зарплату, а у него самого и членов семьи не было задекларировано дорогостоящего имущества и накоплений денежных средств в российских рублях, а также иностранной и криптовалюте. За все время службы в следственных органах обвиняемый официально заработал немногим более 11,7 млн руб., говорится в материалах обвинения, а нахождение у него биткоинов, оцениваемых в 1,6 млрд руб., указывает на совершение коррупционного правонарушения. Подсудимый свою вину отрицает, а в 5 июня пройдет заседание по конфискации криптовалюты.
Взятка размером в 1,6 млрд рублей стала рекордной для сотрудников правоохранительных органов, подчеркивает «Коммерсант». Прошлый рекордсмен, полковник полиции Дмитрий Захарченко был пойман на получении взяток общей суммой в 1,4 млрд руб, однако эти средства он накопил в течение 10 лет. Он получил 16 лет лишения свободы, и сейчас оспаривает это решение в Мосгорсуде.