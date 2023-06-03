Московского следователя поймали на получении взятки в 1,6 млрд рублей в криптовалюте

После задержания средства были арестованы Басманным судом. Обосновывая это, обвинение указало, что Тамбиев официально жил на одну зарплату, а у него самого и членов семьи не было задекларировано дорогостоящего имущества и накоплений денежных средств в российских рублях, а также иностранной и криптовалюте. За все время службы в следственных органах обвиняемый официально заработал немногим более 11,7 млн руб., говорится в материалах обвинения, а нахождение у него биткоинов, оцениваемых в 1,6 млрд руб., указывает на совершение коррупционного правонарушения. Подсудимый свою вину отрицает, а в 5 июня пройдет заседание по конфискации криптовалюты.