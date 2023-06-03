Умер прототип Филиппо из фильма «1+1», французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго

«Приняв, что мы адаптируем его историю в „Неприкасаемых“ (в российской локализации — „1+1“), он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного мужчины. Его юмора и интеллекта будет не хватать. Знакомство с ним было редкой привилегией», — заявили в соцсетях Толедано и Накаша.