Умер прототип Филиппо из фильма «1+1», французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом прикованного к инвалидной коляске аристократа Филиппо из фильма «1+1», умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на режиссеров фильма Эрика Толедано и Оливье Накаша.
«Приняв, что мы адаптируем его историю в „Неприкасаемых“ (в российской локализации — „1+1“), он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного мужчины. Его юмора и интеллекта будет не хватать. Знакомство с ним было редкой привилегией», — заявили в соцсетях Толедано и Накаша.
Поццо ди Борго умер прошлой ночью в Марракеше.
Мелодрама «1+1», прославившая режиссеров, вышла в 2011 году и заработала в мировом прокате 426 млн долларов. Фильм получил номинацию на «Золотой глобус».