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В пострадавшем от обстрела Шебекине восстановили водоснабжение с помощью электрогенераторов

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:45

В пострадавшем от обстрела со стороны ВСУ российском городе Шебекине восстановили водоснабжение с помощью электрогенераторов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев заявил, что в городе также заработало водоотведение. Дизельные генераторы позволили восстановить работу систем на станциях второго водоподъема и на скважинах.

«Кроме того, подготовили резервуар чистой воды, порядка 6 тысяч кубометров, и пустили воду в систему. В настоящее время водоснабжение и водоотведение Шебекинского городского округа восстановлено», — сказал Полежаев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что число пострадавших в Шебекинском округе выросло до 16 человек. При этом обстрелы продолжаются.

«В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу № 2. В Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. Пожарные расчеты выдвинулись на место», — написал вечером 2 июня Гладков.

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Константин ПолежаевВячеслав Гладков
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