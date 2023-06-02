В пострадавшем от обстрела Шебекине восстановили водоснабжение с помощью электрогенераторов

В пострадавшем от обстрела со стороны ВСУ российском городе Шебекине восстановили водоснабжение с помощью электрогенераторов. Об этом сообщил «Интерфакс».
Замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев заявил, что в городе также заработало водоотведение. Дизельные генераторы позволили восстановить работу систем на станциях второго водоподъема и на скважинах.
«Кроме того, подготовили резервуар чистой воды, порядка 6 тысяч кубометров, и пустили воду в систему. В настоящее время водоснабжение и водоотведение Шебекинского городского округа восстановлено», — сказал Полежаев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что число пострадавших в Шебекинском округе выросло до 16 человек. При этом обстрелы продолжаются.
«В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу № 2. В Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. Пожарные расчеты выдвинулись на место», — написал вечером 2 июня Гладков.