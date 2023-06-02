В пострадавшем от обстрела Шебекине восстановили водоснабжение с помощью электрогенераторов

«В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу № 2. В Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. Пожарные расчеты выдвинулись на место», — написал вечером 2 июня Гладков.