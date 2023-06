Foo Fighters, Metro Boomin, Скриптонит: что послушать в эту пятницу

Все главные музыкальные новинки выходят по пятницам. В эти выходные мы собираемся слушать саундтреки к новому мультфильму про Человека-паука и Atomic Heart, включим альбомы Foo Fighters и Stray Kids, будем смотреть клипы Cardi B и Наса, оторвемся под песни Gruppa Skryptonite, The Weeknd и Bring Me The Horizon.