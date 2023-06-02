Foo Fighters, Metro Boomin, Скриптонит: что послушать в эту пятницу

«Эта песня всегда отзывалась во мне на глубоком, личном уровне. Есть что‑то в пронзительной мелодии и простом, выразительном тексте, который бьет прямо в сердце. Образ шахтера, который ищет драгоценный металл — ищет любовь, близость, что‑то настоящее… это трудный, часто разочаровывающий процесс, но награда того стоит. Я постоянно возвращаюсь к этой мысли и песне. Однажды перед встречей с Джастином и Би Джеем (Бертоном, продюсер трека. — Прим.ред.) я слушала ее на повторе, и мне захотелось посмотреть, сможем ли мы сыграть ее по-новому, чтобы это было похоже на нас и чтобы это соответствовало настроению песни», — объясняет Илси в пресс-релизе.