Foo Fighters, Metro Boomin, Скриптонит: что послушать в эту пятницу

Все главные музыкальные новинки выходят по пятницам. В эти выходные мы собираемся слушать саундтреки к новому мультфильму про Человека-паука и Atomic Heart, включим альбомы Foo Fighters и Stray Kids, будем смотреть клипы Cardi B и Наса, оторвемся под песни Gruppa Skryptonite, The Weeknd и Bring Me The Horizon.
Lida
«Дак Теилс-3»
Как когда‑то Моргенштерн*, Lida тоже прошел путь от ютубера к музыканту, хотя и решил покорить чуть более узкую рейв-сцену. Про новый альбом «Дак Теилс-3» (заметим, что прошлых двух частей не было) он говорит, что записал его «на кайфах». Видимо, поэтому он почти целиком посвящен хеппи-хардкору.
Под прямую бочку и перегруженный бас рэпер пишет восемь несложных, но забавных и трогательных песен про мир, где зомби атакуют танцполы, а вместо рая и ада есть лишь аниме. При этом легкомысленный герой сражает полицию запахом перегара и любит свою подругу так же отчаянно, как страдает без нее. «Дак Теилс-3» — это предельно бесхитростный альбом, но при этом доступный и драйвовый. «В этом есть моя дорога — дарить счастье всем во времена, когда хочется сдохнуть», — объясняет свою миссию музыкант в первой песне.
(Ссылка)
Metro Boomin
«Spiderman: Across the Spiderverse»
Авторы мультфильма «Человек-паук: Сквозь вселенные» позвали Metro Boomin написать им альбом-саундтрек, и главный мировой трэп-продюсер вернулся с друзьями, и так появился набитый звездными фитами релиз. Инструменталы музыканта по-прежнему звучат богато разнообразно. Metro толкает коллабораторов выдавать свои лучшие куплеты, петь в стиле R’n’B под синтезаторы, привносит в американский жанр латиноамериканские и карибские ритмы, а также превращает легенду Наса в персонажа супергеройского вестерна.
Foo Fighters
«But Here We Are»
Новый альбом Foo Fighters написан под влиянием смерти барабанщика Тейлора Хокинса, одного из давних участников коллектива. Кроме этого «But Here We Are» посвящен памяти матери Дейва Грола, о кончине которой ранее не сообщалось. Скорбь толкает солиста на размышления о том, стоит ли и как жить дальше, особенно когда все вокруг напоминает тебе о потерянных близких. Вероятно, эмоциональное состояние музыканта лучше всего передает истошный крик в припеве заглавной песни.
При этом музыкально Foo Fighters возвращаются к себе самим из прошлого, ни на минуту не выпуская гитары из рук. Впрочем, это не означает 10 рок-н-ролльных песен, в лучшие моменты группа уходит и в другие жанры. Например, это так в «Show Me How» — вместе со своей дочерью Грол написал очень трогательную дрим-поп-песню.
Avenged Sevenfold
«Life Is But a Dream…»
«Альбом представляет собой путешествие через экзистенциальный кризис: очень личное исследование смысла, цели и ценности человеческого существования с постоянно надвигающейся тревогой смерти», — предупреждают участники Avenged Sevenfold. Однако тут хватает и приятных сюрпризов.
Новый альбом метал-гигантов Avenged Sevenfold получился необычно мультижанровым. Конечно, здесь хватает агрессивных и драйвовых композиций в лучших традициях коллектива. Однако удивительным релиз становится, когда гитарные риффы уступают место фанк- и джаз-оркестру, а голос солиста пропускают через вокодер в стиле Daft Punk.
Stray Kids
«5-Star»
Корейский бой-бэнд Stray Kids в последние полтора года стал частым гостем российских чартов, не говоря уже про американские или британские, а согласно отчету IFPI, группа оказалась седьмым самым популярным исполнителем в мире, отстав от коллег из BTS и Seventeen, но обогнав суперзвезд вроде Гарри Стайлса и Эда Ширана. Вышедший сегодня альбом «5-Star» поклонники ждали очень сильно и даже побили рекорд по предзаказам пластинки, купив более 5 млн копий.
Как и коллеги из BTS, Stray Kids в первую очередь рэп-группа, но с вокальными способностями, что позволяет им сочетать речитативные куплеты с вокальными бриджами и хуками. Также участники бэнда большие поклонники EDM, причем все восемь музыкантов могут продюсировать треки, что часто приводит к непредсказуемым комбинациям жанров и инструментов. В главных хитах «God Menu», «Back Door» или «Case 143» группа легко переключается с поп-кусков на хаусовые или джазовые и обратно по нескольку раз. Главный трек на «5-Star» под названием «S-Class» в течение первых 90 секунд скачет от баунс-баса в трэп, в гитарный поп, в бум-бэп и обратно — настоящая музыка для зумеров с низкой концентрацией внимания.
Первая треть «5-Star» заряжена именно такими кричаще громкими рэп-бэнгерами. После чего Stray Kids пробуют перенести свой подход в поп-музыку и танцевальные жанры, а затем в панк и альтернативный рок в духе Линкин Парк.
Мик Гордон, Boogrov, Джеффри Дэй, Mujuice и другие
«Atomic Heart, vol.2»
Студия Mundfish выпустила продолжение саундтрека к игре «Atomic Heart». Полюбившиеся геймерам ремиксы Аллы Пугачевой, «Землян» и Игоря Скляра остались в первой части. Здесь же слушателей ждет атмосферная и драйвовая музыка от композиторов Мика Гордона и Джеффри Дэя, продюсеров Boogrov и Mujuice. Выделяются лишь леденящая душу «Колыбельная» от белорусской певицы Palina и метал-кавел «Арлекино» от Alex Terrible.
Latto, Cardi B
«Put It on Da Floor Again»
Cardi B заскочила на ремикс песни Latto. Вдвоем звездочки захватывают ювелирный магазин и отрываются, бросая едкие строчки в адрес неназванных соперниц.
Central Cee, Dave
«Sprinter»
Двух главных британских рэп-звезд объединяет долгая дружба, но в совместной песне они пересекались лишь раз на ремиксе «Spirit Bomb» AJ Tracey. Их новый сингл «Sprinter» представляет собой летний мелодичный дрилл с гитарным инструменталом, поверх которого парни хвастаются дорогими часами и авто, а также количеством девушек, которые едва помещаются в микроавтобус.
Ty Dolla $ign
«Motion»
C новым синглом Ty Dolla $ign хочет немного поменять свой стиль. Песня открывается речью телевизионного диктора: «Несколько журналистов называют эйсид-хаус зловещим культом», но затем R’n’B-классик демонстрирует, что в танцевальной музыке есть только магия, захватывающая танцполы.
Вместе с клипом Ty$ анонсировал новый летний EP, который выйдет в скором времени, — это его первый за долгое время сольный релиз. Кроме этого он говорит, что вообще-то уже записал сразу два альбома и микстейп, и советует фанатам приготовиться.
Тобе Нвигве, Нас, Джейкоб Бэнкс
«On My Soul»
Нас появился на фите у американо-нигерийского рэпера Тобе Нвигве и R’n’B-певца Джейкоба Бэнкса. Вместе рэперы энергично перестреливаются строчками под триумфальный бит, лишь однажды прерываясь на трогательный вокал третьего коллеги.
Песня войдет в саундтрек новых «Трансформеров: Восхождение звероботов», его прокат начинается 9 июня.
Дориан Электра
«Sodom & Gomorrah»
Дориан Электра открывает месяц прайда песней «Sodom & Gomorrah». Его новый трек звучит как самый странный флирт: «Знаешь историю о двух городах, которые вдруг стали суперхорни? Покажешь мне, чем они занимались?» Также в клипе небинарный артист открыто смеется над гомофобами и носит мерч «Я люблю содомию».
Gruppa Skryptonite, «Сестры»
«Внутри»
После седьмого сольника Скриптонит вернулся к своей группе впервые за последние пару лет. Вместе с дуэтом «Сестры» он записал трип-хоповую песню «Внутри» — о том, как приятно иногда остаться дома и насладиться моментом с близким человеком, несмотря на весь внешний шум.
Судя по сниппетам, у казахстанского рэп-стара готов еще один трек с инди-дуэтом, но пока о его релизе ничего неизвестно. Зато у Скриптонита есть и другая новинка, песня «Аванс». Ее найти на стримингах пока не получится, пока она есть только в телеграм-канале рэпера.
Vacio, Дима Билан
«Песня двух романтиков»
Лето — время романтиков, решили Vacio и Дима Билан и записали песню о двух молодых людях, которым одиноко без их близких подруг.
Polnalyubvi, Oligarkh
«Дно»
«О чем поет твое сердце» оказался не похож на наиболее популярный альбом Polnalyubvi. Так что новая песня Марины Демещенко скорее понравится тем, кто услышал о ней три года назад. Еще ей помогает дуэт продюсеров Oligarkh, известный интересом к русским народным темам.
«Дно» — это исполненная в фолк-манере мрачная сказка о том, как купальское гадание оборачивается страшным проклятием. Захватывающей ее делают витчхаусный синт и металлически тяжелая бас-гитара, в звуке которых тонет тонкий голос певицы.
Cream Soda
«God Said Acid 2015»
Cream Soda совсем недавно дропнули «Internet Friends», но вот уже дуэт готов представить и новый трек. Здесь группа обходится без вокала Afelia и предлагает оторваться под эйсид-хаус в стиле 2015 года.
Эд Ширан
«A Beautiful Game»
На уходящей неделе мы прощались с трогательным ситкомом «Тед Лассо», и Эд Ширан сделал это по-своему, выпустив песню «A Beautiful Game». Также она звучит в последнем эпизоде шоу об усатом футбольном тренере.
Песня вошла в саундтрек третьего сезона сериала вместе с музыкой из сцен, новыми треками британского музыканта Сэма Райдера, американской кантри-певицы Брэнди Карлайл, а также той самой прощальной песней от футболистов «Ричмонда».
Эйбел Тесфайе обещал «убить The Weeknd», однако новая песня из саундтрека «Кумира» выходит под старым псевдонимом, и на ней суперстар собрал неожиданный и звездный состав из Мадонны, Playboi Carti и продюсера Metro Boomin.
Набором артистов сюрпризы не заканчиваются: несмотря на привычный для певца синтезаторный аккорд в начале, сингл звучит как нечто, что мог бы сделать Timbaland и поместить на «Justified» или «Hard Candy». Лишь икающий словами лидер «Opium» намекает, что на дворе не середина 2000-х.
Bring Me the Horizon, Lil Uzi Vert, Glassjaw
«AmEN»
Другая сборная звезд собралась в новой песне Bring Me the Horizon: в ней участвуют Lil Uzi Vert и лидер постхардкор-легенд Glassjaw Дерил Палумбо. Фанаты ,hbnfycrjq-группы оценят возвращение к тяжелому звучанию — наверное, именно такая музыка звучит в голове у одержимого демонами подростка.
Это второй сингл британского метал-бэнда за последнее время, вместе с «LosT» его можно будет найти на «Post Human 2». А автор «I Just Wanna Rock» обещает, что еще это и последний трек перед его сольным альбомом.
Илси, Bon Iver
«Pot of Gold»
Илси Джубер известна как автор песен для звезд уровня Бейонсе, Дрейка, Бруно Марса и Майли Сайрус. Она нечасто выпускает материал под своим именем, но дружит со многими музыкантами, в частности, лидером Bon Iver Джастином Верноном. Именно с этой группой девушка объединилась для кавера на «Pot of Gold» Нила Янга.
«Эта песня всегда отзывалась во мне на глубоком, личном уровне. Есть что‑то в пронзительной мелодии и простом, выразительном тексте, который бьет прямо в сердце. Образ шахтера, который ищет драгоценный металл — ищет любовь, близость, что‑то настоящее… это трудный, часто разочаровывающий процесс, но награда того стоит. Я постоянно возвращаюсь к этой мысли и песне. Однажды перед встречей с Джастином и Би Джеем (Бертоном, продюсер трека. — Прим.ред.) я слушала ее на повторе, и мне захотелось посмотреть, сможем ли мы сыграть ее по-новому, чтобы это было похоже на нас и чтобы это соответствовало настроению песни», — объясняет Илси в пресс-релизе.
* Моргенштерн признан в России иностранным агентом