В России покажут драму «Копенгагена не существует» о сложной истории любви и принесенных ею травмах

«Именно использование формы допроса как одного из приемов создает напряжение вокруг главного героя и вызывает сомнения в его открытости. Пока его рассказ продолжается, нарастает ощущение надвигающейся катастрофы, при этом зритель все глубже погружается в бездонную историю взаимодействия между двумя, самую архаичную, но самую важную на свете», — говорится в пресс-релизе драмы.