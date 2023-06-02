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В России покажут драму «Копенгагена не существует» о сложной истории любви и принесенных ею травмах

Виктория Шанина
Сегодня в 17:17

22 июня в российский кинотеатральный прокат выйдет мелодрама «Копенгагена не существует» режиссера Мартина Сковбьерга. Международное общество киноманов назвало ее «бурлящим саспенсом триллером, за сочной картинкой которого скрыто множество психологических травм».

Главные герои Ида и Сандер познакомились на улицах Копенгагена и спустя время начали изолироваться от остального мира. Неожиданно Ида пропадает, и ее возлюбленный становится главным подозреваемым. По свидетельствам Сандера, постепенно раскрывается завораживающая и пугающая история их любви, и ему приходится заново ее прожить.

Фильм построен на серии допросов, которые проводят отец и брат Иды. Совместная жизнь пары представлена фрагментарно и субъективно — через воспоминания Сандера, что позволяет зрителю самостоятельно складывать пазл из мотивов и желаний, лежащих в основе их отношений.

«Именно использование формы допроса как одного из приемов создает напряжение вокруг главного героя и вызывает сомнения в его открытости. Пока его рассказ продолжается, нарастает ощущение надвигающейся катастрофы, при этом зритель все глубже погружается в бездонную историю взаимодействия между двумя, самую архаичную, но самую важную на свете», — говорится в пресс-релизе драмы.

Мартин Сковбьерг не только выступил режиссером фильма, но и написал музыку для него. Сценарий написал Эскиль Вогт — каннский призер и номинант на «Оскар» за фильм «Худший человек на свете».

«Отношения Иды и Сандерса, которые изолируют их от мира, можно рассматривать либо как токсичные, либо как „красивое выражение любви“. Полагаю, справедливо и то, и другое одновременно», — рассказывает Вогт.

В ролях: Анджела Бундалович (Ида), Йонас Хольст Шмидт (Сандерс), Златко Бурич (отец), Вильмер Трир Бройгер (брат).

Билеты на показы можно найти на сайте «Афиши».

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