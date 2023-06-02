«Билайн» ограничил максимальную длительность звонка до 30 минут

Представитель компании подтвердил ограничения звонка в 30 минут. По его словам, право оператора определять длину соединения закреплено в абонентских контрактах. «Делается это для того, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на „залипшие“ звонки, которые по каким‑то причинам не были прерваны», — сказал он.