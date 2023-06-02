«Билайн» ограничил максимальную длительность звонка до 30 минут

«Билайн» решил ограничить максимальную длительность звонка с 60 до 30 минут в Москве. Об этом пишут «Ведомости».
Один из абонентов «Билайна» рассказал, что ограничение разговора в Москве появилось 26 мая. Другой абонент уточнил, что ранее такое ограничение введено и в других регионах.
Представитель компании подтвердил ограничения звонка в 30 минут. По его словам, право оператора определять длину соединения закреплено в абонентских контрактах. «Делается это для того, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на „залипшие“ звонки, которые по каким‑то причинам не были прерваны», — сказал он.
Представитель «Билайна» также привел статистику, согласно которой только 0,6% абонентов оператора регулярно совершает голосовой вызов продолжительностью 30 и более минут.
«Ведомости» уточняют, что ограничение длительности звонков действует и у других операторов. Например, в сети «Мегафона» непрерывный звонок может длиться 45 минут, а в Tele2 — 30 минут.