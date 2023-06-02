Умер актер из сериала «Интерны» Валерий Громовиков

«Артист, умеющий быть удивительно трогательным и гомерически смешным. Таким разным он много лет выходил на нашу сцену. Театральные подмостки хранят отпечатки всех, кто оставил на них обрывки своих нервов», — сказано в сообщении. Причины смерти не уточняются.