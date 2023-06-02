Умер актер из сериала «Интерны» Валерий Громовиков

В возрасте 77 лет скончался актер Валерий Громовиков, известный эпизодическими ролями во множестве популярных российских сериалов. Об этом говорится в телеграм-канале Хабаровского ТЮЗа.
«Артист, умеющий быть удивительно трогательным и гомерически смешным. Таким разным он много лет выходил на нашу сцену. Театральные подмостки хранят отпечатки всех, кто оставил на них обрывки своих нервов», — сказано в сообщении. Причины смерти не уточняются.
Громовиков работал в Хабаровском театре юного зрителя с 1981 по 2003 год. В 2021-м ему присвоили звание заслуженного артиста России.
Актер появлялся в постановках «Театр времен Нерона и Сенеки», где играл Сенеку, и в «Вишневом саду» в роли Епиходова. С начала 2000-х был в России одним из самых востребованных актеров эпизодического плана.
Снимался в сериалах «Интерны» (играл букмекера), «Кухня», (был адвокатом) и «Глухарь» (исполнил роль пострадавшего Сафонова). Также появлялся в эпизодических ролях в «Ранетках», «Счастливы вместе», «На углу, у Патриарших» и еще десятках других.