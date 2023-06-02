Слава Марлоу, Mirèle и Lizer: анонсирована музыкальная программа «Плюс Дачи»

«Яндекс Музыка» объявила летнюю музыкальную программу «Плюс Дачи» в Парке Горького. Об этом «Афише Daily» рассказали представители пространства.
Первым событием станет симфонический концерт Славы Марлоу с оркестром Opensound Orchestra, который работает с Антоном Беляевым в проекте LAB.
9 июня музыкант исполнит 14 треков с экспериментальными партиями, которых нет в студийных версиях. Среди них — композиции с альбома «Тузик» и более ранние хиты «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь».
В этот день в формате эксперимента на сцене будет присутствовать сурдопереводчик. За постановку концерта будет отвечать импресарио Федор Елютин, известный по постановкам городских аудиопрогулок в наушниках.
На «Плюс Даче» пройдут и другие музыкальные события в оригинальном формате. В июне гости смогут увидеть рэп-пьесу в постановке известного режиссера Юрия Квятковского с премьерой треков представителей новой школы русскоязычного хип-хопа Soda Luv, Lizer, Seemee и Sqwoz Bab.
Июль начнется с летней вечеринке в стиле «backyard party» с артистами творческого объединения диско-клуба «Радуга», среди которых Mirèle и другие. Закроется программа «Плюс Дачи» в августе выступлением одного из культовых артистов русскоязычной поп-сцены, его имя держится в секрете.