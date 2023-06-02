Слава Марлоу, Mirèle и Lizer: анонсирована музыкальная программа «Плюс Дачи»

Июль начнется с летней вечеринке в стиле «backyard party» с артистами творческого объединения диско-клуба «Радуга», среди которых Mirèle и другие. Закроется программа «Плюс Дачи» в августе выступлением одного из культовых артистов русскоязычной поп-сцены, его имя держится в секрете.