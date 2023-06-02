Фотограф подала в суд на Канье Уэста, обвинив его в нападении

Инцидент произошел 27 января в Калифорнии, когда Канье и его жена Бьянка возвращались с баскетбольного матча. По словам Николь, она заметила, как Канье спорил с другим фотографом на улице, и, беспокоясь за безопасность своего коллеги, решила снять происходящее на смартфон. Фотограф утверждает, что Канье подошел к ней, отобрал телефон и после короткой ссоры выбросил его на дорогу.