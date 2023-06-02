США прекращают передавать России данные о вооружениях в рамках ДСНВ

С 1 июня власти США перестают передавать России информацию о местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа.
Договор обязывает страны указывать статус и местонахождение ракет и пусковых установок. США приняли такое решение, поскольку Россия «нарушает договор, не выполняя многие из этих обязательств».
Также в рамках контрмер Штаты отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и перестают предоставлять российским властям телеметрическую информацию о пусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
Госдеп отмечает, что заранее уведомил Москву об ответных мерах по договору. Однако американские власти готовы от них отказаться и возобновить исполнение обязательств, если это сделает и Россия.
«Соединенные Штаты по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Россией на тему возобновления реализации ДСНВ», — говорится в сообщении.
В Совете Федерации ответили на решение США ответным обвинением в несоблюдении обязательств. По словам члена международного комитета Совфеда Сергея Цекова, оно негативно скажется на глобальной безопасности как для Штатов и России, так и для Европы.