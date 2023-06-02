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«Госуслуги» предложили бесплатный доступ к сборнику «ПоэZия русского лета»

Семён Гудошников
Сегодня в 09:35

Российский портал государственных услуг сообщил пользователям, что на сервисе «Литрес» можно бесплатно прочитать книгу «ПоэZия русского лета». На это обратил внимание редактор «Афиши Daily».

Содержание поэтического сборника на «Госуслугах» описывается так: «Это стихи и поэмы современных русских авторов о трагических событиях на Донбассе, происходящих с 2014 года». В письме портала приведен отрывок стихотворения Анны Ревякиной.

В начале мая «Госуслуги» рассылали пользователям стихотворение Ольги Старушко из сборника «ПоэZия русского лета». Рассылка была приурочена к годовщине пожара в Доме профсоюзов в Одессе.

Накануне Дня Победы портал предложил написать поздравления российским военным, находящимся на Украине.

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Анна Ревякина
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