В Курской области в результате обстрела без света осталось село Гоголевка

Село Гоголевка, расположенное в Курской области, осталось без света после обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Он заявил, что село «обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника», и назвал произошедшее «очередной атакой на мирных жителей».
Губернатор пообещал, что электроснабжение восстановят в ближайшее время. «Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета», — пояснил Старовойт.
Ранее, 31 мая, Старовойт рассказывал, что при обстреле пострадали двое строителей в Кореневском районе, которые работали неподалеку от границы. 1 июня также под обстрел попало село Теткино, там никто не пострадал.
Кроме того, обстрелы фиксируют и в других регионах России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 1 июня «под непрекращающимся огнем» находилось Шебекино. Снаряд попал в том числе в жилой дом.