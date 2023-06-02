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В Курской области в результате обстрела без света осталось село Гоголевка

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:28

Село Гоголевка, расположенное в Курской области, осталось без света после обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Он заявил, что село «обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника», и назвал произошедшее «очередной атакой на мирных жителей».

Губернатор пообещал, что электроснабжение восстановят в ближайшее время. «Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета», — пояснил Старовойт.

Ранее, 31 мая, Старовойт рассказывал, что при обстреле пострадали двое строителей в Кореневском районе, которые работали неподалеку от границы. 1 июня также под обстрел попало село Теткино, там никто не пострадал.

Кроме того, обстрелы фиксируют и в других регионах России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 1 июня «под непрекращающимся огнем» находилось Шебекино. Снаряд попал в том числе в жилой дом.

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Роман СтаровойтВячеслав Гладков
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