Алиша Киз представит в Нью-Йорке собственный мюзикл «Hell’s Kitchen»

Американская певица Алиша Киз представит мюзикл «Hell’s Kitchen» осенью 2023 года. Премьера состоится на сцене нью-йоркского Общественного театра, сообщил Deadline.
Артистка сама написала музыку и тексты композиций из постановки. В основу шоу легла книга Кристофера Диаса. Она рассказывает о 17-летней девушке Эли, которая мечтает осуществить свою мечту и влюбляется в талантливого молодого барабанщика.
Героиня сталкивается с расизмом и попросту взрослением и ищет свой путь в этом мире. Рядом с ней находится ее мать, которая изо всех сил стремится защитить дочь от совершенных ей самой в прошлом ошибок.
Мюзикл, как отмечают создатели, создан в том числе на основе собственного опыта Киз. Режиссером постановки выступит Майкл Грайф, а хореографом — Камилла А. Браун.
В актерский состав спектакля вошли Шошана Бин, Брэндон Виктор Диксон, Чад Карстарфен, Рид Кларк, Хлоя Дэвис и Нико ДеХесус. Предпремьерный показ шоу пройдет 24 октября, а премьера намечена на 19 ноября. Спектакль можно будет посмотреть в Нью-Йорке вплоть до 10 декабря.