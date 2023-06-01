В Польше начали менять дорожные указатели «Калининград» на «Крулевец»

Он добавил, что в России польским коллегам рекомендуют быть последовательными и поставить вывески с германскими названиями городов, входящих в состав современной Польши. Тогда Люблин стал бы Вильденхагеном, а Свиноуйсьце — Свинемюнде, пояснил Лысков.