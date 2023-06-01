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В Польше начали менять дорожные указатели «Калининград» на «Крулевец»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:16

В Польше начали менять дорожные указатели, демонстрирующие направление к российскому городу Калининграду. Вывески «Калининград» заменили на «Крулевец», сообщил «Коммерсант».

Всего планируется заменить 14 указателей в Варминьско-мазурском воеводстве, еще 12 вывесок изменят с помощью наклеек. На процедуру замены потратят более 14 тыс. долларов.

Калининградские власти осудили инициативу поляков. В пресс-службе областного правительства эти действия назвали «фантазиями» и заявили, что с тем же успехом в Польше могли разместить указатели на вымышленную страну Нарнию.

«Хочется еще раз напомнить нашим соседям, что наш город имеет официальное имя — Калининград. И независимо от их фантазий он сохранит свое имя», — заявил представитель правительства Дмитрий Лысков.

Он добавил, что в России польским коллегам рекомендуют быть последовательными и поставить вывески с германскими названиями городов, входящих в состав современной Польши. Тогда Люблин стал бы Вильденхагеном, а Свиноуйсьце — Свинемюнде, пояснил Лысков.

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