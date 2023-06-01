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Рядом с Землей обнаружили квазилуну. Она сопровождает Землю более 2000 лет

Юлия Онодэра
Вчера в 22:11

Ученые-астрономы обнаружили, что астероид 2023 FW13 — это квазилуна, которая сопровождает Землю на протяжении более 2000 лет. Об этом сообщил «Хайтек».

Квазиспутник Земли вращается вокруг Солнца примерно в то же время, что и Земля. Он незначительно подвержен влиянию гравитационного притяжения планеты и находится примерно в 14 млн км от нее.

Диаметр квазилуны значительно уступает диаметру Луны, он составляет лишь 15 м в сравнении с 3474 км. Кроме того, 2023 FW13 находится дальше от Земли: Луна располагается в 365 тыс. км.

Тем не менее, ученые считают 2023 FW13 самым длинным квазиспутником Земли, известным науке. По мнению специалистов, квазилуны сопровождает Землю уже более 2000 лет.

Астероид впервые заметили в марте 2023 года из гавайской обсерватории Pan-STARR. Затем существование 2023 FW13 подтвердили с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи и двух обсерваторий в Аризоне.

С 1 апреля квазиуна числится в перечне Центра малых планет Международного астрономического союза. Он фиксирует все космические объекты, находящиеся в Солнечной системе.

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