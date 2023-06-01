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18 июня в Powerhouse можно будет купить вещи популярных рэп-артистов и стримеров

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:05

18 июня в московском клубе Powerhouse пройдет благотворительный маркет одежды. Вырученные на нем средства передадут на помощь приютам для животных, рассказали «Афише Daily» организаторы.

На маркете можно будет купить вещи популярных рэп-артистов и стримеров, в том числе Доры, OG Buda, Полины Фаворской, Lovanda, Yanix, Дианы Астер, Коли Редькина, Даши Прада, Нади Сысоевой.

Маркет устроят Арина Arigins, Кристина Babekrisbabe, Даша Polovinka, Ира Inst_Rinna и Настя Анисимова. Ранее девушки уже устраивали подобное мероприятие — оно прошло в конце 2022 года.

В новом событии примут участие более 30 человек, в том числе резиденты Powerhouse. За музыкальное сопровождение маркета будут отвечать Гена Лохтин, Zyomka & Favlav, Treepside, DJ Worm и DJ Curry.

Попасть на мероприятие можно по регистрации. Маркет откроется в 15.00 и будет работать до 21.00. Для оплаты покупок стоит запастись наличными.

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Полина ФаворскаяДиана Астер
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