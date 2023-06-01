В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Ешь! Смотри! Люби!»

В Москве пройдет с 19 июня по 9 июля гастрономический фестиваль «Ешь! Смотри! Люби!» под эгидой ресторанного гида «Афиша–Рестораны». В этом году рестораторы в ходе фестиваля признаются в любви кино.
Они расскажут о самых известных шедеврах мирового кинематографа через вкусы. Коктейли и блюда будут навеяны культовыми киноперсонажами. Всего в фестивале примут участие около 40 ресторанных проектов.
Их шеф-повара покажут, с каким кино они ассоциируют свою кухню и атмосферу. Фестиваль 2023 года, как считают организаторы, покажет креативную составляющую ресторанной жизни.
Итальянский ресторан Butler представит фестивальное меню, вдохновленное фильмом Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Проект Уиллиама Ламберти Lumicino попытается отразить настроение сериала «Клана Сопрано» в своих блюдах, а Grace Bistro — «Секса в большом городе».
Также в фестивале поучаствуют Buro Tsum, Erwin, «Река.Море.Океан», «СибирьСибирь», Community, «Пифагор», «Стрелка», Saviv. Помимо специальных блюд, в программу «Ешь! Смотри! Люби!» войдут разные мероприятия, например, киноклубы и кинопоказы.