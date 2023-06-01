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В Москве появится музей истории Новодевичьего монастыря

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:50

В Хамовниках откроется четырехэтажный музей истории Новодевичьего монастыря. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, комплекс выполнят в стилистике необрутализма. «В основу архитектурного образа музея заложен монументальный дух брутальных стен и башен Новодевичьего монастыря с характерным контрастным сочетанием белого и терракотового оттенков», — добавил он.

В отделке здания будут использованы объемные керамические глазурованные панели нескольких оттенков: от терракотового до темно-коричневого, белые фиброцементные. А также стеклофибробетонные плиты с контррельефным изображением Новодевичьего монастыря.

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Общая площадь здания составит около 10 тыс. квадратных метров. На первом этаже будет располагаться зона для занятий с детьми, магазин сувениров и кафетерий. В подземной части — парковка для посетителей и сотрудников.

В выставочных залах, расположенных на верхних этажах, создадут основную экспозицию музея, посвященную истории монастыря в контексте русского государства и церкви. В центре также появится лекционный зал на 140 мест и фондохранилище для части коллекций Государственного исторического музея.

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Сергей Кузнецов
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