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Вышел дублированный трейлер «Гипнотика» с Беном Аффлеком в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:25

«Централ Партнершип» выпустила дублированный трейлер фильма «Гипнотик» Роберта Родригеса («Мачете» и «Город грехов»). Его премьера состоится 6 июля.

Лента рассказывает о детективе Дэнни Рурке, чья цель жизни — найти пропавшую дочь. Расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает детектива в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения.

«Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери», — гласит синопсис ленты.

Вместе с Аффлеком в актерский состав вошли Алиса Брага, Джей Ди Пардо, Хала Финли, Дайо Окенайи, Джефф Фейхи, Джеки Эрл Хейли и Уилльям Фихтнер. Сценарий написали Макс Боренштейн («Конг: Остров черепа»), Роберт Родригес и его сын Ребел.

Ранее «Гипнотик» показал худший старт в карьере Аффлека и Родригеса. При бюджете в 65 млн долларов триллер собрал 2,4 млн за первый уик-энд.

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