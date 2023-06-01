Вышел дублированный трейлер «Гипнотика» с Беном Аффлеком в главной роли

Лента рассказывает о детективе Дэнни Рурке, чья цель жизни — найти пропавшую дочь. Расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает детектива в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения.