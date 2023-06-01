Вышел дублированный трейлер «Гипнотика» с Беном Аффлеком в главной роли

«Централ Партнершип» выпустила дублированный трейлер фильма «Гипнотик» Роберта Родригеса («Мачете» и «Город грехов»). Его премьера состоится 6 июля.
Лента рассказывает о детективе Дэнни Рурке, чья цель жизни — найти пропавшую дочь. Расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает детектива в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения.
«Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери», — гласит синопсис ленты.
Вместе с Аффлеком в актерский состав вошли Алиса Брага, Джей Ди Пардо, Хала Финли, Дайо Окенайи, Джефф Фейхи, Джеки Эрл Хейли и Уилльям Фихтнер. Сценарий написали Макс Боренштейн («Конг: Остров черепа»), Роберт Родригес и его сын Ребел.
Ранее «Гипнотик» показал худший старт в карьере Аффлека и Родригеса. При бюджете в 65 млн долларов триллер собрал 2,4 млн за первый уик-энд.