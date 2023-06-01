На оглашении приговора присутствовали СМИ, обвиняемые в клевете журналисты и представитель талибов, но не сам Робертс-Смит. «Сегодня день справедливости. Ни один свидетель из САС не захотел идти в суд. Это дело начал Бен Робертс-Смит, он приходил [в суд] почти каждый день. Но сегодня он не пришел. Он на Бали, занимается тем, чем занимается», — заявил Ник МакКензи, один из авторов разоблачающих статей. В то же время журналист-расследователь поблагодарил «смельчаков из САС, которые встали и рассказали правду о том, кто такой Бен Робертс-Смит — военный преступник, хулиган и лжец». Его коллега Крис Мастерс считает, что дело Робертса-Смита может «войти в историю новостного бизнеса как один из величайших вызовов».