Судья федерального суда в Сиднее Энтони Бесанко постановил, что газеты The Age, The Sydney Morning Herald и The Canberra Times были правы относительно некоторых действий Робертса-Смита, но не всех. Согласно одной из статей, бывший спецназовец убил безоружного афганского гражданского, скинув со скалы, и отдал приказ солдатам под своим командованием застрелить мужчину.