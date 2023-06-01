Австралийский военный Бенджамин Робертс-Смит проиграл суд о клевете трем газетам, обвинявшим его в военных преступлениях в Афганистане. Пока шло заседание, сам капрал отдыхал на Бали, сообщает CNN.
Судья федерального суда в Сиднее Энтони Бесанко постановил, что газеты The Age, The Sydney Morning Herald и The Canberra Times были правы относительно некоторых действий Робертса-Смита, но не всех. Согласно одной из статей, бывший спецназовец убил безоружного афганского гражданского, скинув со скалы, и отдал приказ солдатам под своим командованием застрелить мужчину.
«Афиша Daily» рассказывает, кто такой Бенджамин Робертс-Смит, в чем его обвиняют газеты и как проходил судебный процесс.
Робертс-Смит — потомок военных, кавалер креста Виктории и «Отец года»
Бенджамин Робертс-Смит родился в австралийской семье с богатой военной историей. В 18-летнем возрасте, имея крепкое телосложение и рост 202 сантиметра, юноша поступил на военную службу. В 2005 году он воевал в Ираке, в 2006-м командировался в Афганистан, где вступил в бой с боевиками и за это был награжден медалью «За храбрость» «в бою в опасных условиях в качестве снайпера патруля целевой группы специальных операций».
Во время следующей командировки в Афганистан ему предстоял штурм селения Тизак, где находился один из высокопоставленных командиров «Талибана»*. Позже он рассказывал, что силы его отряда «были меньше примерно раза в четыре», но, несмотря на это, австралийцам удалось убить 11 талибов, они «вернулись на базу в униформе, залитой грязью и кровью». «За заметную храбрость и смелость перед лицом врага в условиях чрезвычайной опасности» он удостоился почетного креста Виктории для Австралии и получил аудиенцию у королевы Елизаветы II, во время которой рассказал о своей службе.
После ухода из армии, в 2014 году, Робертс-Смит занял пост советника правительства в области обороны и безопасности, а также занимался психическим здоровьем ветеранов. В последующие годы он поступил в Квинслендский университет на заочное отделение, открыл свою консалтинговую фирму, снял фильм, стал генеральным менеджером двух вещательных компаний, получил премию «Австралийский отец года».
The Guardian пишет, что среди австралийских граждан Робертс-Смит был в почете, его превозносили как образец миссии Австралии по установлению мира в Афганистане (в конечном счете неудачной), он стал самым титулованным и известным солдатом в стране.
В чем газеты обвиняют Робертса-Смита
В 2018 году газеты The Age, The Sydney Morning Herald и The Canberra Times опубликовали серию статей о Робертсе-Смите. В них утверждалось, что спецназовец участвовал в военных преступлениях, в том числе убийствах мирных жителей.
Журналисты обвинили Робертса-Смита в убийстве жителя южной афганской деревни Дарван по имени Али Джан. Они писали, что капрал заставил закованного в наручники мужчину встать на краю 10-метровой скалы, а затем «пнул его в грудь», так что тот упал. Пленник выжил, но получил серьезные травмы. Тогда Робертс-Смит приказал солдату застрелить его.
Еще одно обвинение касалось рейда 2009 года под кодовым названием Whiskey 108, который проходил на разбомбленном комплексе с секретным туннелем. В этом туннеле, писали газеты, прятались двое — старик и парень с протезом ноги, они вышли безоружными и сдались. Робертс-Смит якобы приказал солдату из своего патруля казнить пожилого человека, а второго он сам расстрелял из пулемета. По данным газет, Робертс-Смит забрал протез в Австралию и «призвал сослуживцев использовать его как сосуд для распития пива».
В 2012 году, по информации газет, Робертс-Смит убил двух не представлявших опасности афганцев во время миссий в Сяхчоу и Фасиле на юге Афганистана. Журналисты также сообщили о многочисленных инцидентах, когда Робертс-Смит либо нападал, либо санкционировал нападение на невооруженных афганских мирных жителей. В 2010 году он якобы «ударил безоружного афганца кулаками по лицу и коленом в живот» — такое поведение встревожило двух других командиров до такой степени, что им пришлось вмешаться и остановить сослуживца. В 2012-м он дважды приказывал избивать мирных афганцев без оружия.
Командир якобы «участвовал в кампании издевательств и угрожал насилием маленькому и тихому рядовому Эм», обещал сообщить в международный уголовный суд о рядовом Джее, который открыл стрельбу по гражданским лицам, если тот не напишет в отчете, что на самом деле случился огонь по своим.
Последнее обвинение касалось насилия над женщиной. В 2018 году Робертс-Смит якобы ударил возлюбленную в ходе ссоры после ужина в здании парламента в Канберре. По словам потерпевшей, перед этим она упала с лестницы и сказала, что у нее очень болит голова, на что Робертс-Смит ответил: «Я покажу тебе, как бывает больно». В тех же материалах говорится, что, поддерживая кампанию активистки Рози Бетти против домашнего насилия, будучи наедине, он оскорблял женщину.
Что решил суд
В 2018 году Робертс-Смит подал в суд на газеты за распространение порочащих сведений, заявив, что их статьи изображают его как преступника, «который нарушил моральные и правовые правила ведения боевых действий» и «опозорил» свою страну и ее армию. Ход дел (было подано три иска) публиковался на сайте суда «с учетом общественных интересов».
Суд длился 110 дней и, согласно неподтвержденной информации, обошелся обеим сторонам в 25 млн австралийских долларов (16,3 млн долларов США), которые теперь должен выплатить Робертс-Смит. Ранее он взял кредит под залог своих наград, в том числе креста Виктории.
Этот судебный процесс стал самым продолжительным и дорогостоящим по делу о клевете в истории Австралии.
Более года участники процесса давали показания, из которых стало известно, что в Особой воздушной службе (САС, там служил Робертс-Смит) идет междоусобная борьба за медали и царит пропагандирующая насилие «культура воина». Солдаты рассказали о неуставном «кодексе молчания», из‑за которого сведения о нарушениях редко попадали в отчеты. Многие военные делились информацией неохотно или вовсе отказывались в страхе оговорить самих себя, отмечает Би-би-си. В качестве свидетелей выступили более 40 человек, помимо бывших и действующих рядовых САС, среди них были жители афганских деревень и австралийский министр.
Оглашение приговора транслировалось по австралийскому телевидению. Судья Энтони Бесанко постановил, что четыре из шести обвинений в убийствах мирных жителей, все из которых капрал отверг, действительно были совершены. Речь идет об убитом на скале Али Джане, расстрелянном в спину безоружном талибе с протезом и еще двух афганцах, которых Робертс-Смит приказал убить своим новобранцам, чтобы те пролили кровь в качестве посвящения. Однако у инцидентов с избиением возлюбленной и угрозами рядовым судья не нашел достаточно доказательств.
Теперь компания Nine, издающая газеты The Age и The Sydney Morning Herald, вправе потребовать компенсации от Робертса-Смита. Однако военный еще может обжаловать решение суда.
На оглашении приговора присутствовали СМИ, обвиняемые в клевете журналисты и представитель талибов, но не сам Робертс-Смит. «Сегодня день справедливости. Ни один свидетель из САС не захотел идти в суд. Это дело начал Бен Робертс-Смит, он приходил [в суд] почти каждый день. Но сегодня он не пришел. Он на Бали, занимается тем, чем занимается», — заявил Ник МакКензи, один из авторов разоблачающих статей. В то же время журналист-расследователь поблагодарил «смельчаков из САС, которые встали и рассказали правду о том, кто такой Бен Робертс-Смит — военный преступник, хулиган и лжец». Его коллега Крис Мастерс считает, что дело Робертса-Смита может «войти в историю новостного бизнеса как один из величайших вызовов».
Афганская организация по правам человека и демократии высоко оценила роль журналистских расследований в «раскрытии правды и повышении осведомленности» о том, что произошло в стране. Представитель талибов в свою очередь заявил, что это дело является доказательством «бесчисленных преступлений» иностранных сил в Афганистане, и добавил, что все же не доверяет решениям иностранных судов.
Местные СМИ сообщают, что десятки австралийских солдат находятся под следствием в связи с предполагаемыми военными преступлениями. Но пока обвинения предъявлены только одному, передает Би-би-си. «История не заканчивается. Мы продолжим привлекать к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям. Ответственность за эти злодеяния не ограничивается Беном Робертсом-Смитом», — заявил Джеймс Чессел, управляющий директор издательства Nine.
* «Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.