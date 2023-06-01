Торговля людьми и оружием, террористы и другие вызовы агента ЦРУ в трейлере финала «Джека Райана»

Стриминговая платформа Prime Video показала трейлер четвертого, заключительного сезона экшн-драмы «Джек Райан». Премьера — уже 30 июня.
Аналитик ЦРУ Джек Райан, которого играет Джон Красински, в очередной раз займется сложным расследованием, от исхода которого зависит чуть ли не существование человечества. Судя по ролику, новая группировка занимается сразу всеми видами криминала — торгует людьми и оружием, варит наркотики, готовит бомбы для террористов-смертников.
Поскольку «Джек Райан» — зрелищный боевик, в трейлере появляются взрывы, драки, вертолеты и другие атрибуты жанра. А помимо Красински в нем можно увидеть Майкла Келли, Уэнделла Пирса и других.
Первый сезон «Джека Райана» вышел в 2018 году. Сериал снят по мотивам серии романов Тома Клэнси об офисном сотруднике ЦРУ, которому из раза в раз приходится оставить безопасное рабочее место и включиться в опасную игру ради расследования деятельности криминальных организаций.