Торговля людьми и оружием, террористы и другие вызовы агента ЦРУ в трейлере финала «Джека Райана»

Аналитик ЦРУ Джек Райан, которого играет Джон Красински, в очередной раз займется сложным расследованием, от исхода которого зависит чуть ли не существование человечества. Судя по ролику, новая группировка занимается сразу всеми видами криминала — торгует людьми и оружием, варит наркотики, готовит бомбы для террористов-смертников.