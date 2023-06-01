В России заблокировали блог-платформу Medium

В России ограничили доступ к популярной блог-платформе Medium, обратила внимание «Роскомсвобода» в ходе мониторинга реестра запрещенной информации.
Решение о блокировке принято «неуказанным госорганом». Доступ ограничивается сразу ко всем доменам и поддоменам сайта.
«Роскомсвобода» предполагает, что Medium признали запрещенным из‑за информации о военной операции на Украине, а решение могло быть принято Генпрокуратурой. Ранее на платформе блокировались ссылки с инструкцией по DDoS-атакам на российские госорганы и аккаунт Conflict Intelligence Team, освещающий спецоперацию не по официальным российским источникам.
Medium был запущен в 2012 году основателями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном как платформа для социальной журналистики. На ней свои блоги ведут как профессиональные журналисты, так и обычные пользователи. Согласно сайту сервиса, он насчитывает более 100 млн читателей. «Роскомсвобода» отмечает, что на платформе достаточно серьезная модерация — запрещены порно, разжигание розни и введены другие ограничения.
Согласно подсчетам «Роскомсвободы», за год с начала военной операции на Украине в России были заблокированы более 10 тыс. сайтов за информацию, которую российские власти сочли военными фейками или дискредитацией российской армии. Абсолютным рекордсменом по ограничению доступа стала Генпрокуратура, но есть немало решений и региональных судов.