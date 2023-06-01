В России заблокировали блог-платформу Medium

Medium был запущен в 2012 году основателями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном как платформа для социальной журналистики. На ней свои блоги ведут как профессиональные журналисты, так и обычные пользователи. Согласно сайту сервиса, он насчитывает более 100 млн читателей. «Роскомсвобода» отмечает, что на платформе достаточно серьезная модерация — запрещены порно, разжигание розни и введены другие ограничения.