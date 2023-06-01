На «Госуслугах» вновь появилась возможность подать заявку на биометрический загранпаспорт

На сервисе «Госуслуги» вновь открыли возможность подать заявление на получение биометрического загранпаспорта сроком действия десять лет. Об этом сообщил ТАСС.
Выдача таких паспортов была приостановлена в феврале 2023 года из‑за нехватки чипов, которые требуются для оформления документов. Теперь же загранпаспорта нового образца с электронным носителем информации снова стали доступны.
Ранее в МВД и Гознаке сообщали, что планируют возобновить оформление биометрических документов с первого дня лета. Каким образом была решена проблема нехватки микросхем, в ведомствах не уточнили.
Подать заявление на получение биометрического загранпаспорта можно не только на «Госуслугах», но и в территориальных органах МВД, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.