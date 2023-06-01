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На «Госуслугах» вновь появилась возможность подать заявку на биометрический загранпаспорт

Юлия Онодэра
Сегодня в 04:25

На сервисе «Госуслуги» вновь открыли возможность подать заявление на получение биометрического загранпаспорта сроком действия десять лет. Об этом сообщил ТАСС.

Выдача таких паспортов была приостановлена в феврале 2023 года из‑за нехватки чипов, которые требуются для оформления документов. Теперь же загранпаспорта нового образца с электронным носителем информации снова стали доступны.

Ранее в МВД и Гознаке сообщали, что планируют возобновить оформление биометрических документов с первого дня лета. Каким образом была решена проблема нехватки микросхем, в ведомствах не уточнили.

Подать заявление на получение биометрического загранпаспорта можно не только на «Госуслугах», но и в территориальных органах МВД, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

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