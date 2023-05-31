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Компания Nintendo свернет деятельность российского отделения

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:05

Компания Nintendo решила покинуть российский рынок и свернуть деятельность своего отделения на территории страны. Об этом сообщили на сайте бренда.

В начале 2022 года Nintendo уже приостановила отгрузку товаров в Россию, а онлайн-магазина компании перестал принимать оплату в рублях. Теперь же Nintendo eShop будет работать «в ограниченном режиме».

«В обозримом будущем, начиная с 31 мая 2023 года, российские клиенты, у которых есть учетная запись Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент. Будет невозможно создавать новые учетные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию», — добавили в сообщении.

В компании пообещали удалить платежную информацию, связанную с учетными записями. Это, как отметили в Nintendo, сделано «из соображений безопасности».

В начале мая сообщалось, что Nintendo сохранит минимальное присутствие в России. В таком режиме компания планирует функционировать по меньшей мере до конца 2025 года. В стране останутся в том числе доступны услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров.

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