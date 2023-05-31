Госдума отклонила предложение об отсрочке от призыва кандидатов и докторов наук

В комитете же отметили падение рождаемости в России и сокращение численности армии в 90-х и 00-х годах. Оно вкупе с инициативой Матвеева, как считают члены комитета, приведет к «существенному уменьшению возможности призыва на военную службу». В результате в армию могут быть призваны граждане с другой категорией запаса или те, чьи показатели здоровья ниже рекомендованных.