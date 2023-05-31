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Госдума отклонила предложение об отсрочке от призыва кандидатов и докторов наук

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:21

Комитет Госдумы по обороне отклонил предложение депутата Михаила Матвеева предоставить отсрочку от призыва в армию кандидатам и докторам наук. Об этом Матвеев рассказал в своем телеграм-канале.

Комитет не поддержал и другую инициативу депутата — дать отсрочку лицам, которые по состоянию здоровья и иным причинам не служили в армии. Этот законопроект Матвеев создал, исходя из слов президента при объявлении мобилизации.

Тогда Владимир Путин пообещал, что частичная мобилизация затронет в первую очередь тех, кто уже имеет опыт службы в вооруженных силах. Призыв ученых же Матвеев посчитал излишним.

«За десятилетие до специальной военной операции Россия потеряла около 30 тыс. специалистов с учеными степенями (около 10%). С началом СВО из страны побежали сотни тысяч граждан, среди которых немало ученых. И если мы не сохраним тех, кто принципиально остался, кризис в науке и образовании в России будет необратим», — заявил он.

Однако комитет Госдумы с депутатом не согласился. По мнению его участников, наличие ученой степени «не тождественно» участию в научных исследованиях и развитии науки и техники. В стране, к тому же, предусмотрена бронь для граждан, занятых в критически важных отраслях.

«Выяснилось, что никакого понятия „частичной“ мобилизации в законе нет и не будет, и ограничивать себя на будущее Министерство обороны не может, а время мобилизации означает „военное“. Терминология не та», — добавил Матвеев.

В комитете же отметили падение рождаемости в России и сокращение численности армии в 90-х и 00-х годах. Оно вкупе с инициативой Матвеева, как считают члены комитета, приведет к «существенному уменьшению возможности призыва на военную службу». В результате в армию могут быть призваны граждане с другой категорией запаса или те, чьи показатели здоровья ниже рекомендованных.

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Михаил МатвеевВладимир Путин
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