Шоураннеров «Остаться в живых» обвинили в расизме и токсичности во время съемок

Шоураннеры сериала «Остаться в живых» Дэймон Линделоф и Карлтон Кьюз столкнулись с обвинениями в расизме, токсичности и многом другом, которые якобы имели место во время съемок сериала. Об этом говорится в книге Морин Райан «Burn It Down», отрывок из нее опубликовал Vanity Fair. В этой главе Линделоф признает, что «не справился» с обеспечением «безопасности и комфорта» в коллективе.
Несколько сценаристов и актеров рассказали Райан о токсичной рабочей обстановке на съемочной площадке хитового проекта. Гарольд Перрино (играл Майкла Доусона в первых двух сезонах) уверен, что основные сюжетные линии были написаны лишь для его белых коллег: «Стало совершенно ясно, что я был просто черным парнем. И Дэниел [Дэ Ким] был просто азиатом. А героями были Джек, Кейт и Сойер».
Один из сценаристов сериала рассказал журналистке, что шоураннеры неоднократно говорили, что белые персонажи Локк (Терри О’Куинн), Джек (Мэттью Фокс), Кейт (Эванджелин Лилли) и Сойер (Джош Холлоуэй) — это «герои» и что «никому нет дела до других персонажей». «Просто снимите с остальными несколько сцен на другом пляже», — уверяли продюсеры.
Как из сериала вырезали Доусона
По словам Перрино, однажды он высказал продюсеру сериала претензии по поводу того, что белые актеры сериала чаще появляются на экране или во время фотосессий, чем их темнокожие или азиатские коллеги. Он сказал продюсеру: «Мне не нужна главная роль, мне не обязательно иметь больше всех эпизодов — я просто хочу быть в общей массе. Но похоже, что эта история только о Джеке, Кейт и Сойере».
На это, говорит Перрино, продюсер ответил: «Зрителям так проще следить за историей». Также тот якобы добавил, что Локку, Джеку, Кейт и Сойеру «проще сопереживать».
Перрино рассказал, что пришел к Кьюзу и выразил беспокойство по поводу сценария, в котором его персонаж, Майкл, только один раз за эпизод вспоминает о своем пропавшем ребенке.
«Я не могу быть очередным мужиком, которому плевать на пропавших детей, даже в вымышленной истории, верно? Это лишь усиливает стереотип, что темнокожие отцы бросают своих детей», — возмутился актер.
После этого разговора и всего за несколько недель до начала съемок финала второго сезона «Lost», Кьюз объявил, что Майкл Доусон больше не вернется в сериал.
«Я был просто в шоке. Подумал: «Вау, похоже, меня только что уволили. И я спросил: «Подождите, что происходит?» [Кьюз] ответил: «Ну помните, вы сами сказали нам, что хотите уйти раз нам нечего вам предложить». А я просто просил такого же внимания к персонажу [как и к других]», — говорит Перрино.
Работа доводила сценаристов до нервного срыва
Несколько сценаристов «Остаться в живых» поведали Райан, что Кьюз и Линделоф «терпели или даже поощряли общую атмосферу» за кулисами, которая якобы включала частые расистские и токсичные высказывания.
Моника Овусу-Брин, сценарист третьего сезона «Остаться в живых», и другие сценаристы рассказали, что единственного сценариста азиатского происхождения в штате регулярно называли «корейцем» вместо настоящего имени.
В другом случае сценаристу, который усыновлял ребенка-азиата, другой сценарист якобы сказал, что «ни один дедушка и ни одна бабушка не хотят иметь косоглазого внука». Линделоф также прокомментировал уход Перрино перед сценаристами, сказав, что «раз он назвал меня расистом, то я и уволил этого мудака».
«Все смеялись [когда Линделоф сказал это]. И было не только это, я слышала столько расистских гадостей, а потом смех. Мерзость. Я уже перестала понимать, было ли всё это в шутку или всерьез. Но в расизме нет ничего смешного. Слушать это было невыносимо», — вспоминает Овусу-Брин.
«Я лишь собиралась написать несколько действительно классных эпизодов классного шоу. Но в том штате это было невозможно. Не было никакого способа справиться с этой ситуацией. Отчасти потому что им очень не нравились небелые персонажи. Приходя домой, я пряталась от детей и плакала по часу в день, чтобы избавиться от всего стресса внутри меня. После такого никто не сможет написать ничего хорошего», — сказала Овусу-Брин журналистке.
«Я хочу повесить его на самом высоком дереве»
Овусу-Брин также вспомнила, как писала эпизод, в котором был убит мистер Эко (Адевале Акиннуойе-Агбадже).
«Карлтон сказал что‑то вроде: «Я хочу повесить его на самом высоком дереве. Ах, если бы мы только могли отрезать его член и засунуть его ему в глотку». Я тут же ответила: «Наверное, вам стоит быть полегче с линчеваниями, это просто оскорбительно». И он понял, что я в ярости», — утверждает Овусу-Брин.
Сценарист «Остаться в живых» Хавьер Грилло-Марксуач расказал Райан, что он уволился после второго сезона из‑за токсичной рабочей обстановки. Он описал комнату сценаристов как «хищную экосистему с плотоядной мегафауной».
Сценарист-продюсер Мелинда Хсу Тейлор добавила: «Дэймон однажды сказал: «Я доверяю только несчастным сценаристам, потому что только им не плевать на всё». Она начала оставлять в ящике стола подводку для глаз, ходить в ванную и красить там глаза. «Если ты плачешь на работе, ты не хочешь, чтобы люди это заметили», — говорит Тейлор.
Шоураннеры «Остаться в живых» не отрицают обвинения
Чтобы ответить на многочисленные обвинения, Линделоф дал Райан два отдельных интервью.
«Я был крайне неопытен как менеджер и босс. Я потерпел полный крах как человек, который должен был моделировать творческую атмосферу и вдохновлять на риск, а также обеспечить безопасность и комфорт творческого процесса», — сказал Линделоф.
«Везде в индустрии я видел, [что белые персонажи получают больше внимания] Поэтому я решил: «Ладно, раз есть один или два [сценариста], которые не похожи не меня, всё будет в порядке. А оказалось, что я сделал всё ещё хуже. Забудем об этике или морали этой идеи, но то, как себя чувствуют единственная женщина в группе авторов или единственный не белый человек, как с ними обращались и как им отказывали — я был за это ответственен на тысячу процентов».
Линделоф отмечает, что не помнит, чтобы он «когда‑либо» говорил «уволил этого мудака» в отношении Перрино. Однако продюсер добавляет: «Ну что сказать? Мне тяжело слышать, что Гарольд через такое прошел. Хотя события, которые вы описываете, произошли 17 лет назад, я не могу представить, что кто‑то будет выдумывать обо мне такое».
Линделоф прокомментировал претензии Перрино: «Каждый актер в той или иной степени выражал разочарование тем, что их недостаточно используют… Это неотъемлемая часть шоу с большим ансамблем. Но очевидно, что непропорционально много внимания уделялось Джеку, Кейт, Локку и Сойеру — белым персонажам. Гарольд был полностью и абсолютно прав, указывая на это. Это одна из тех вещей, о которых я глубоко сожалею на протяжении двух десятилетий, прошедших с тех пор. Я действительно чувствую, что Гарольд справедливо и профессионально выразил беспокойство по поводу своего персонажа и того, насколько значимым было то, что Майкл и Уолт — за исключением Роуз — были единственными чернокожими персонажами в сериале».
Также Линделоф был «шокирован, потрясен и удивлен» обвинениями от других сценаристов сериала.
«Я просто не могу представить, что Карлтон мог сказать что‑то подобное, или некоторые из этих обвинений, некоторые из этих комментариев, которыми вы [поделились] — я говорю вам, клянусь, я ничего не помню об этих конкретных вещах. И это не значит, что это быть не могло. Просто это ставит меня в тупик — что такое действительно могло произойти или что я мог быть свидетелем этого или что я мог это такое сказать. Просто невероятно, что это прозвучало из моих уст или уст людей, которых я до сих пор считаю друзьями», — удивился продюсер.
Кьюз выступил с собственным заявлением по поводу многочисленных оскорбительных комментариев, которые якобы были сказаны: «Я глубоко сожалею о том, что кому‑то в «Остаться в живых» пришлось их услышать. Они крайне бесчувственны, неуместны и оскорбительны».
«У меня разрывается сердце, когда я слышу это. Глубоко огорчает, что есть люди, у которых был такой плохой опыт. Я не знал, что люди испытывают такие чувства. Никто никогда не жаловался мне, и я не знаю, что кто‑то жаловался в ABC Studios. Жаль, что я не знал. Я бы сделал все возможное, чтобы всё исправить», — заканчивает речь Кьюз