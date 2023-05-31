Шоураннеров «Остаться в живых» обвинили в расизме и токсичности во время съемок

«Я просто не могу представить, что Карлтон мог сказать что‑то подобное, или некоторые из этих обвинений, некоторые из этих комментариев, которыми вы [поделились] — я говорю вам, клянусь, я ничего не помню об этих конкретных вещах. И это не значит, что это быть не могло. Просто это ставит меня в тупик — что такое действительно могло произойти или что я мог быть свидетелем этого или что я мог это такое сказать. Просто невероятно, что это прозвучало из моих уст или уст людей, которых я до сих пор считаю друзьями», — удивился продюсер.

Кьюз выступил с собственным заявлением по поводу многочисленных оскорбительных комментариев, которые якобы были сказаны: «Я глубоко сожалею о том, что кому‑то в «Остаться в живых» пришлось их услышать. Они крайне бесчувственны, неуместны и оскорбительны».