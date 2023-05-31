Камера без объектива создает «фото» по описанию места, где вы находитесь. Посмотрите на её снимки

Полученная «фотография» — это не просто снимок, а сложное и детализированное отражение места, в котором вы находитесь, и, возможно, того, как модель ИИ «видит» это пространство. Интересно, что фото запечатлевают некоторые настроения и эмоции, но никогда не выглядят точно так же, как место, в котором мы были

Бьорн Карманн Создатель Paragraphica