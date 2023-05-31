Камера без объектива создает «фото» по описанию места, где вы находитесь. Посмотрите на её снимки

Инженер Бьорн Карманн разработал камеру, которая не фотографирует, а генерирует изображение по текстовому описанию того, что вас окружает. Подробностям он поделился на своем сайте.
Устройство получило название Paragraphica и внешне похоже на старую пленочную камеру, правда, без матрицы и привычного объектива. Девайс создает изображения на основе данных о текущем местоположении, погоде, температуре, времени суток и близлежащих местах. Все это Paragraphica собирает из доступных открытых источников. За генерацию изображения отвечает нейросеть Stable Diffusion.
Составленный камерой текстовый промт всегда можно увидеть на 15-дюймовом сенсорном экране в задней части корпуса. Сверху у камеры есть три поворотные ручки — с их помощью можно задать радиус области, в которой происходит поиск данных о месте съемки, а также вариативность результата и «размытость» изображения.
Вместо объектива на устройстве установлена декоративная конструкция, напоминающая кожные наросты на морде звездоноса. Это животное семейства кротовых не восприимчиво к свету, а свою картину мира создает как раз при помощи таких «антенн».
Корпус камеры Карманн напечатал на 3D-принтере, а внутрь поместил одноплатный компьютер Raspberry Pi 4. Обмен данными между устройством и несколькими API-интерфейсами для создания промта инженер настроил при помощи платформы Noodl.
Кроме физической камеры Карманн создал и её виртуальный вариант. Его можно опробовать на сайте проекта. А ниже несколько примеров того, как работает устройство.
Промт: фото, снятое в полдень, в De Noorderlaaik, Twiske. Погода облачная с прояснениями, температура 20 градусов. Дата 28 мая 2023 года. Рядам пляж и природный заповедник.
Промт: фото, снятое вечером, на улице Вестерстраат в Амстердаме. Погода ясная, температура 14 градусов. Дата День короля 2023 (мероприятие). Рядом рестораны, бары и продуктовые магазины.
Промт: фото, снятое в полдень, на улице Клиффордстраат в Амстердаме. Погода облачная с прояснениями, температура 18 градусов. Дата 24 мая 2023 года. Рядом парковка и студия йоги.