Российскую журналистку Татьяну Фельгенгауэр* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах на 30 тыс. рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.
Фельгенгауэр* признали винованой в производстве и публикации материалов без указания статуса иноагента. Максимальное наказание за это правонарушение — штраф до 50 тыс. рублей.
Журналистка не добавила маркировку в видео «Богатые тоже прячут», выпущенное 9 февраля на ее ютуб-канале. Это заметил Роскомнадзор. 5 мая Никулинский суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении.
Сама Фельгенгауэр* на заседании суда не присутствовала. Ее интересы в ходе процесса представляла адвокат Оксана Опаренко. Она просила прекратить дело «в связи с малозначительностью совершенного правонарушения».
Татьяна Фельгенгауэр была включена в реестр иностранных агентов 21 октября 2022 года. Одновременно с ней в перечень вошли кинопродюсер Александр Роднянский, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* и другие люди.
*Татьяна Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина), Александр Роднянский, Илья Пономарев признаны Минюстом РФ иностранными агентами.