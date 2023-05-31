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Журналистку Татьяну Фельгенгауэр* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:19

Российскую журналистку Татьяну Фельгенгауэр* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах на 30 тыс. рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.

Фельгенгауэр* признали винованой в производстве и публикации материалов без указания статуса иноагента. Максимальное наказание за это правонарушение — штраф до 50 тыс. рублей.

Журналистка не добавила маркировку в видео «Богатые тоже прячут», выпущенное 9 февраля на ее ютуб-канале. Это заметил Роскомнадзор. 5 мая Никулинский суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении.

Сама Фельгенгауэр* на заседании суда не присутствовала. Ее интересы в ходе процесса представляла адвокат Оксана Опаренко. Она просила прекратить дело «в связи с малозначительностью совершенного правонарушения».

Татьяна Фельгенгауэр была включена в реестр иностранных агентов 21 октября 2022 года. Одновременно с ней в перечень вошли кинопродюсер Александр Роднянский, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* и другие люди.

*Татьяна Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина), Александр Роднянский, Илья Пономарев признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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РоскомнадзорГосдумаМинюст России
люди
Татьяна ШадринаАлександр РоднянскийИлья Пономарев
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