«Яндекс» заморозит сервис вопросов и ответов «Яндекс.Кью»

Команда сервиса запретит добавлять новые вопросы и ответы 28 июня. После этой даты сайт превратится в «музей контента», сохранив базу тем. «Мы замораживаем, но не закрываем „Кью“ и используем эту паузу, чтобы подумать над возможной стратегией развития проекта», — говорит в комментарии vc.ru представитель «Яндекса».