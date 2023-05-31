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«Яндекс» заморозит сервис вопросов и ответов «Яндекс.Кью»

Максим Саблин
Сегодня в 17:39

Сервис вопросов и ответов «Яндекс.Кью» будет заморожен. Компания анонсировала перемены в работе сайта на его главной странице.

Команда сервиса запретит добавлять новые вопросы и ответы 28 июня. После этой даты сайт превратится в «музей контента», сохранив базу тем. «Мы замораживаем, но не закрываем „Кью“ и используем эту паузу, чтобы подумать над возможной стратегией развития проекта», — говорит в комментарии vc.ru представитель «Яндекса».

Предупреждение выпущено заранее. Компания объясняет это заботой о сообществе сайта и предлагает авторам и владельцам сообществ выгрузить нужные материалы на другие платформы и пригласить свою аудиторию туда.

«Яндекс. Кью» изначально назывался TheQuestion, в 2015 году его основала бывшая журналистка «Дождя»* и «Эха Москвы» Тоня Самсонова. Корпорация приобрела сайт в 2019 году, объединила со своим проектом «Знатоки» и переименовала.

Условия сделки по приобретению стартапа не раскрывалась, но The Bell* тогда предполагал, что она составила «несколько миллионов долларов». Также издание называло первых инвесторов в проект: основатель IT-компаний IBS Group и Luxoft Анатолий Карачинский, основатель «Амедиа» Александр Акопов, бывший медиаменеджер Сергей Кальварский, топ-менеджер Summa Константин Кузовков и ресторатор Артур Берсиров.

* — «Дождь» и The Bell признаны в России иностранными агентами.

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