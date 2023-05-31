Путин пообещал дополнительную поддержку российским аниматорам

Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку российской анимационной отрасли, сообщил «Интерфакс» с выставки «Развитие креативной экономики в России».
Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлиана Слащева рассказала об успехах отрасли и сделала несколько предложений для развития анимации в России.
По ее словам, за последние пять лет объем производства отечественных мультфильмов вырос в три раза. «В короткометражной и сериальной анимации импортозамещение идет очень активно, мы уже доминируем там, еще до ухода иностранцев доминировали», — подчеркнула Слащева.
Также она сообщила о планах выпустить 14 полнометражных анимационных фильмов в 2023 году.
После этого глава «Союзмультфильма» предложила создать в Москве особую экономическую зону для кино, Московский международный кинокластер. «Тогда под покровительством правительства Москвы мы смогли бы получать определенные преференции, налоговые льготы и, может быть, какие‑то возможности дополнительного развития для того, чтобы проектов стало больше, — сказала она Путину. — Для анимации мы просим окончательно уравнять нас с IT и снизить нам налог на прибыль до 3%, как у них. Все, что мы заработаем, всю прибыль мы обещаем пустить на новые проекты», — объяснила Слащева.
Также она обратила внимание на дефицит детских товаров и игрушек после ухода иностранных анимационных компаний из России. Лицензий на производство таких игрушек и товаров нет, а лишь 10% этой категории производится в России, поэтому вся надежда сейчас на российских производителей, сказала Слащева.
Кроме того, глава «Союзмультфильма» попросила у Минпромторга поддержки производителей игрушек субсидиями.
Путин согласился с идеями Слащевой: «Я согласен, это очень важно. Во-первых, это индустрия огромная и очень важный воспитательный аспект. <…> Будем делать», — ответил президент, отметив, что мультпроекты вроде «Фиксиков» («Рики») и «Маши и Медведя» («Анимаккорд») смотрят во всем мире.