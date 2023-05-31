Путин пообещал дополнительную поддержку российским аниматорам

После этого глава «Союзмультфильма» предложила создать в Москве особую экономическую зону для кино, Московский международный кинокластер. «Тогда под покровительством правительства Москвы мы смогли бы получать определенные преференции, налоговые льготы и, может быть, какие‑то возможности дополнительного развития для того, чтобы проектов стало больше, — сказала она Путину. — Для анимации мы просим окончательно уравнять нас с IT и снизить нам налог на прибыль до 3%, как у них. Все, что мы заработаем, всю прибыль мы обещаем пустить на новые проекты», — объяснила Слащева.