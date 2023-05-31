Вышел дублированный трейлер хоррора «Два, три, демон, приди!» от A24

Arna Media публикует дебютный дублированный трейлер хоррора «Два, три, демон, приди!». Его премьера в России состоится 17 августа.
Фильм рассказывает о группе друзей, которые находят мумифицированную руку, позволяющую вызывать духов. В годовщину смерти матери главная героиня решает пообщаться с духами.
«Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное — уложиться в 90 секунд. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым», — гласит синопсис проекта.
Хоррор выпускает студия A24 вместе с режиссерами Дэнни и Майклом Филиппу (ютуб-канал RackaRacka). В главных ролях Софи Уайлд («Бюро магических услуг»), Миранда Отто («Война миров»), Касс Кьюмерфорд («Безумный Макс: Дорога ярости») и Маркус Джонсон («Спартак: Кровь и песок»).
«Нас вдохновляли необычные современные хорроры, которые начали снимать в последнее время. Они не только зрелищные, но и умные и многое привносят в жанр ужасов. Эти фильмы не только пугают, но и являются своеобразным отражением нашего общества. И мы стремились к такому, работая над „Два, три, демон, приди!“», — рассказали режиссеры.