Prime Video опубликовал полноценный трейлер абсурдистской комедии «I’m a Virgo». Премьера сериала о мужчине ростом до 13 футов (около 396 сантиметров) состоится 23 июня.
Сюжет рассказывает о молодом человеке огромного роста, который решает впервые выйти в мир. Всю свою жизнь он знал только то, что показывали по телевизору и писали в комиксах. Теперь мужчина хочет познать красоту и противоречия реального мира. Во время своего путешествия он заводит новых друзей, впервые влюбляется и попадает в неловкие ситуации.
В сериале снялись Джаррел Джером («Лунный свет»), Майк Эппс («Пятница после следующей»), Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка»), Бретт Грей («У меня на районе»), Кара Янг («Химические сердца»), Кармен Эджого («Бойкот») и другие.
«I’m a Virgo» был создан, написан, поставлен и спродюсирован Бутсом Райли, снявшим ироничную комедию «Простите за беспокойство».