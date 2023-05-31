Сюжет рассказывает о молодом человеке огромного роста, который решает впервые выйти в мир. Всю свою жизнь он знал только то, что показывали по телевизору и писали в комиксах. Теперь мужчина хочет познать красоту и противоречия реального мира. Во время своего путешествия он заводит новых друзей, впервые влюбляется и попадает в неловкие ситуации.